Najbolj vroča ekipa zadnjih dveh mesecev? Miami!

22 točk, 10 podaj in 6 skokov Dragića

9. marec 2017 ob 08:02

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić se je spogledoval s trojnim dvojčkom, košarkarji Miamija pa so premagali Charlotte s 108:101 in so povsem blizu želenemu osmemu mestu. Na roko sta jim šla tudi poraza Detroita in Chicaga.

Miami je slavil tretjič zapored in 20. na 24 tekmah, kar je najboljši izkupiček v Ligi NBA v tem obdobju. "Moramo stremeti k izboljšavam. Naša igra je lahko še vedno dve, tri, štiri stopnje višja. Kakor koli, ne mislimo se ustavljati," je odločen trener Erik Spoelstra.

Dragić je tokrat ob metu 6/13 dosegel 22 točk ter dodal še 10 podaj in 6 skokov. Za tri točke je metal 1/3, zadel je vseh devet prostih metov. Miami je Sršene nadigral v zadnji četrtini, ki jo je dobil s 27:15. Junak tekme je bil s 24 točkami prvi strelec Miamija Dion Waiters, ki je 45 sekund pred koncem zadel akrobatsko trojko, eno izmed 17 Miamija.

"Vsi so dali svoje, vsi so igrali dobro. In Dion je spet naredil svoje," je povedal Dragić, ki ima na zadnjih desetih tekmah povprečje 21 točk na tekmo. Pri Charlottu je bil s 33 točkami najučinkovitejši Kemba Walker.

Poraz sta doživela sedmi Detroit in osmi Chicago, tako da se je Miami z obema izenačil po številu zmag. Vročica ima poraz več od obeh ekip. Detroit je s 115:98 klonil v Indiani, Chicago pa z 98:91 v Orlandu.

Po novem porazu Golden Stata, tokrat je v Oaklandu z 99:86 slavil Boston, se obeta ogorčen boj za prvo mesto na Zahodu. San Antonio je s 114:104 premagal Sacramento in za Bojevniki ob tekmi manj zaostaja le še za dve zmagi.

MIAMI - CHARLOTTE 108:101

Waiters 24, Dragić 22 (met 6/13), 10 podaj in 6 skokov v 34 minutah, Babbitt 12, Whiteside 10 in 15 skokov; Walker 33, Batum 16, Williams 14, 12 skokov.

INDIANA - DETROIT 115:98

George 21, Young 18; Harris 22, Johnson 17, Udrih ni igral.

MILWAUKEE - NEW YORK 104:93

Antetokounmpo 32 in 13 skokov, Middleton 18; Rose 26, Anthony 16, Vujačić ni igral.



ORLANDO - CHICAGO 98:91

Payton 22 in 14 skokov, Fournier 20; Butler 21, Grant 13.

ATLANTA - BROOKLYN 110:105

Schröder 31, Millsap 24; Kilpatrick 27, Lopez 18.



NEW ORLEANS - TORONTO 87:94

Cousins 25 in 10 skokov, Moore 13; Valančiunas 25 in 13 skokov, DeRozan 14.

HOUSTON - UTAH 108:115

Harden 35, Capela 19; Gobert (10 skokov) in Hayward po 23, Hood 19.

MINNESOTA - LA CLIPPERS 107:91

Towns 29 in 14 skokov, Wiggins 20; Jordan 20 in 13 skokov, Griffin 16.

SAN ANTONIO - SACRAMENTO 114:104

Lee 18 in 10 skokov, Mills 17; Evans 26, Labissiere 15.

DENVER - WASHINGTON 113:123

Harris 26, Chandler 21; Wall 30 in 10 podaj, Beal 23.

GOLDEN STATE - BOSTON 86:99

Thompson 25, Curry 23; Thomas 25, Olynyk 17.

Tekme 9. marca:

DETROIT - CLEVELAND

MEMPHIS - LA CLIPPERS

OKLAHOMA - SAN ANTONIO

PORTLAND - PHILADELPHIA

PHOENIX - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 62 42 20 67,7 BOSTON CELTICS 65 41 24 63,1 WASHINGTON WIZARDS 63 39 24 61,9 TORONTO RAPTORS 64 38 26 59,4 ATLANTA HAWKS 64 35 29 54,7 INDIANA PACERS 64 33 31 51,6 DETROIT PISTONS 64 31 33 48,4 CHICAGO BULLS 64 31 33 48,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 65 31 34 47,7 MILWAUKEE BUCKS 63 30 33 47,6 CHARLOTTE HORNETS 64 28 36 43,8 NEW YORK KNICKS 65 26 39 40,0 ORLANDO MAGIC 65 24 41 36,9 PHILADELPHIA 76ERS 63 23 40 36,5 BROOKLYN NETS 63 11 52 17,5 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 64 52 12 81,3 SAN ANTONIO SPURS * 63 50 13 79,4 HOUSTON ROCKETS 65 44 21 67,7 UTAH JAZZ 65 41 24 63,1 LOS ANGELES CLIPPERS 64 38 26 59,4 MEMPHIS GRIZZLIES 64 36 28 56,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 64 35 29 54,7 DENVER NUGGETS 64 29 35 45,3 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 62 27 35 43,5 DALLAS MAVERICKS 63 27 36 42,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 63 26 37 41,3 SACRAMENTO KINGS 64 25 39 39,1 NEW ORLEANS PELICANS 65 25 40 38,5 PHOENIX SUNS 64 21 43 32,8 LOS ANGELES LAKERS 64 19 45 29,7 * - v končnici

R. K.