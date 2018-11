NBA: Dallas - Brooklyn 61:50 (polčas)

James se vrača v Cleveland

22. november 2018 ob 02:30,

zadnji poseg: 22. november 2018 ob 03:50

Košarkarji Dallasa so po slabšem začetku sezone ujeli pravi ritem. Na domačem parketu so odlični in tudi proti Brooklynu so v vlogi favoritov.

Mavericksi imajo sedem zmag in devet porazov, trenutno so dve zmagi oddaljeni od osmega mesta na Zahodu. V American Airlines Centru imajo šest zmag in le dva poraza.

Luka Dončić je najboljši strelec Mavsov (19,2 točke, 6,8 skoka in 4,1 podaje na tekmo). Tudi v soboto bo Dallas igral doma, obeta se izjemno zanimiv obračun z Bostonom, ki ima sijajno ekipo, a je izgubil že osemkrat.

James gostuje v Clevelandu

LeBron James se je vrnil v Cleveland. Proti Cavaliersom je igral 13-krat, sedmič pa bo gostoval v Quicken Loans Areni. 2. decembra 2010 je prejel glasne žvižge navijačev na prvi tekmi po prestopu v Miami. V Clevelandu mu pripravljajo poseben sprejem z video posvetilom pred tekmo, saj je leta 2016 Cavalierse popeljal do naslova prvaka po zaostanku z 1:3 v zmagah proti Golden Statu.

Na zadnjih tekmah je bil LeBron izjemen, Miamiju je v nedeljo nasul kar 51 točk. Lakersi imajo devet zmag in sedem porazov. Cavaliersi so brez njega najslabša ekipa Lige NBA (dve zmagi in 13 porazov).

Sredine tekme:

Ob 2.30:

DALLAS - BROOKLYN



CHARLOTTE - INDIANA

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS 121:120

ATLANTA - TORONTO



BOSTON - NEW YORK

CLEVELAND - LA LAKERS

CHICAGO - PHOENIX

HOUSTON - DETROIT

MILWAUKEE - PORTLAND

MINNESOTA - DENVER

SAN ANTONIO - MEMPHIS

UTAH - SACRAMENTO

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY

