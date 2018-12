NBA: Dallas - LA Clippers

Lakersi po slabem štartu razbili Sunse

3. december 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 3. december 2018 ob 01:38

Dallas - MMC RTV SLO

Po grenkem porazu v Staples Centru v petek se košarkarji Dallasa še enkrat merijo z ekipo iz Los Angelesa. Clippersi so presenetljivo vodilna ekipa na Zahodu. Luka Dončić ne igra zaradi poškodbe desnega kolka.

Po odhodih Chrisa Paula, Blaka Griffina in DeAnderja Jordana so mnogi strokovnjaki videli Clipperse na dnu izjemno močne zahodne konference. Trener Doc Rivers je preorodil na novo sestavljeno ekipo. Tobias Harris ima sijajno sezono (21,7 točke in 8,7 skoka na tekmo). Iz klopi blestita Lou Williams in Montrezl Harrell. Clippersi so dobili kar devet izmed zadnjih desetih tekem in imajo že 15 zmag.

Tudi Dallas je po slabem začetku sezone (tri zmage in osem porazov) ujel pravi ritem. V American Airlines Centru so dobili zadnjih šest tekem. Padli so Oklahoma City, Utah, Golden State in Boston, ki imajo na papirju močnejši kader.

DeAndre Jordan bo zelo motiviran proti nekdanjim soigralcem. 30-letni center je deset let igral za Clipperse, a nikoli ni igral v konferenčnem finalu. Marcin Gortat in Boban Marjanović sta ga letos zelo dobro nadomestila.

Lakersi po slabem štartu razbili Sunse

Na uvodni nedeljski tekmi so Lakersi razbili Phoenix s 120:96. Zgodnja ura (12.30 po lokalnem času) ni dišala gostiteljem, ki so začeli popolnoma razglašeno. Sunsi so povedli s 25:8 sredi uvodne četrtine, neustavljiv je bil Trevor Ariza, ki je zadel tri trojke in nanizal 11 točk. Junija 2009 se je z Lakersi veselil uspeha kariere, ko je s Kobejem Bryantom in soigralci osvojil naslov prvaka po zmagi nad Orlandom s 4:1 v zmagah.

LeBron James je nato povlekel voz iz blata, do konca prve četrtine so se Jezerniki približali na 21:31, drugo četrtino pa na krilih Kyla Kuzme dobili kar s 40:15. Nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov je le nemočno opazoval, kako njegovi izbranci izgubljajo žoge in brezglavo divjajo po parketu. Tik pred odmorom se je poškodoval še najboljši igralec Sunsov Devin Booker, ki je odšepal iz igrišča. Zagrabilo ga je v stegenski mišici in v drugem polčasu ni igral. Po treh četrtinah so Lakersi povedli s 95:74 in James je bil v zadnjih minutah le še v vlogi navijača s klopi.

To je bila tretja zaporedna zmaga Lakersov na domačem parketu v zadnjih štirih dneh in 12 zmaga na zadnjih 16 tekmah po slabšem uvodu v sezono.

Nedeljske tekme:

DALLAS - LA CLIPPERS

LA LAKERS - PHOENIX 120:96

Kuzma 23 in 8 skokov, James 22 in 8 podaj, Ingram 15, McGee in Beasley po 14; Holmes 15, Jackson in Ariza po 13, Bridges 11, Ayton 10 in 10 skokov.

CHARLOTTE - NEW ORLEANS 109:119

Kaminsk< 19, Bridges 16; Davis 36 (14/19 iz igre, 2/3 za tri), 19 skokov in 8 podaj, Holiday 19, Mirotić 16.

MIAMI - UTAH

PHILADELPHIA - MEMPHIS

SAN ANTONIO - PORTLAND

A. G.