NBA, finale Vzhoda: Boston - Cleveland

Finale Zahoda se začenja v ponedeljek v Houstonu

13. maj 2018 ob 21:40,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 23:18

Boston - MMC RTV SLO

V Ligi NBA se začenja konferenčni finale. Boston se na prvi tekmi meri s Clevelandom. Lani so Cavaliersi dobili serijo s 4:1 v zmagah.

LeBron James in soigralci so imeli v uvodnem krogu končnice velike težave z Indiano, napredovali so šele po napetih sedmih tekmah. V polfinalu Vzhoda so nato pometli s Torontom (4:0 v zmagah), ki je zbral največ zmag v konferenci v rednem delu.

Celticsi so izločili Milwaukee s 4:3, nato pa so bili s 4:1 boljši od Philadelphie. V TD Gardnu so v končnici še neporaženi, dobili so vseh sedem tekem.

Pri gostiteljih manjkata glavni zvezdnik Kyrie Irving in Gordon Hayward, ki se je hudo poškodoval na uvodni tekmi sezone 17. oktobra v Clevelandu. V začetni peterki je tudi Marcus Morris, ki pokriva Jamesa.

Vzhodna konferenca, finale:



Prva tekma, danes ob 21.40:

BOSTON (2) - CLEVELAND (4) 0:0

-:- (36:18, 25:17, 17:29, -:-)

Zahodna konferenca, finale:

Prva tekma, ponedeljek:

HOUSTON (1) - GOLDEN STATE (2) 0:0

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.