NBA - končnica, druga tekma: Philadelphia - Miami

Golden State gosti San Antonio

17. april 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 17. april 2018 ob 04:14

Philadelphia - MMC RTV SLO

Philadelphia v Ligi NBA melje vse pred seboj. V soboto je premagala Miami s 130:103 in na drugi tekmi uvodnega kroga končnice so Goran Dragić in soigralci pod pritiskom.

Take košarkarske evforije ni bilo v mestu vse od junija 2001, ko je legendarni Allen Iverson popeljal Sixerse v finale, kjer pa so nato s 4:1 v zmagah naslov osvojili LA Lakersi. Od leta 1983 v Philadelphii čakajo na naslov, takrat sta blestela Julius Erving in Moses Malone.

Wells Fargo Center je postal prava trdnjava, od božiča so Sixersi dobili kar 26 od 27 tekem na domačem parketu. Skupno so nanizali 17 zmag zapored in tudi sijajnega centra Joela Embiida niso preveč pogrešali.

Seveda ima tudi Vročica še precej rezerve. Center Hassan Whiteside je dosegel le dve točki, Dragić je iz igre metal 4/14. Trener Erik Spoelstra po videoanalizi obljublja popolnoma drugačno predstavo na drugi tekmi.

Serija se bo nato preselila na Florido, kjer bo tretja tekma v noči s četrtka na petek, četrta tekma pa v soboto.

Vzhodna konferenca, 1. krog:



Ob 2.00:

PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) 1:0

-:- (29:22, 13:34, 33:30, -:-)

Torek:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 1:0



BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) 1:0



Sreda:

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 0:1

Zahodna konferenca, 1. krog:



Ob 4.30:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) 1:0



Torek:

PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6) 0:1



Sreda:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) 1:0



OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 1:0



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.