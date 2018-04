NBA, končnica, prva tekma: Philadelphia - Miami

Warriorsi razbili Spurse

15. april 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 03:35

Philadelphia - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija se na prvi tekmi uvodnega kroga končnice Lige NBA merijo s Philadelphio. Sixersi so redni del končali sanjsko, nanizali so kar 16 zmag zapored.

Prvi dve tekmi bosta v Wells Fargo Centru, trener Vročice Erik Spoelstra pa si želi vsaj eno zmago.

Na prvi tekmi končnice je Golden State razbil San Antonio s 113:92. Branilci naslova so tudi brez Stephena Curryja prevladovali od začetka. Brez Kawhija Leonarda so Spursi nemočni, najboljšega igralca pogrešajo precej bolj kot Warriorsi pogrešajo Curryja.

Blestel je Klay Thompson, ki je zadel pet trojk iz šestih poskusov. Zgrešil je le dva meta iz igre (11/13) in prispeval 27 točk. MVP lanskega finala Kevin Durant je dosegel 24 točk. Presenetil je center JaVale McGee s 15 točkami. Gostitelji so dobili skok kar z 51:30.

Že do odmora so bili Spursi nemočni (57:41). Tony Parker in Manu Ginobili igrata le še v stranskih vlogah, tudi Danny Green in Pau Gasol sta daleč od prave forme. Razočaral je tudi LaMarcus Aldridge s 14 točkami (5/12 iz igre) in le dvema skokoma.

V lanski sezoni je bil to finale Zahoda, Warriorsi so zmagali s 4:0 v zmagah. Vse kaže, da bo San Antonio letos zelo hitro končal sezono, že ena zmaga v tej seriji bo uspeh.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 1:0

114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21)

Ibaka 23 (3/4 za tri) in 12 skokov, Wright 18, DeRozan 17, Anunoby in Miles po 12; Wall 23 in 15 podaj, Morris 22 in 11 skokov, Beal 19, Scott 14.



PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) 0:0

-:- (29:35, 27:25, 34:18, -:-)

Nedelja:

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) 0:0



CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 0:0

Zahodna konferenca, 1. krog:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) 1:0

113:92 (28:17, 29:24, 29:22, 27:29)

Thompson 27 (11/13 iz igre, 5/6 za tri), Durant 24, 8 skokov in 7 podaj, McGee 15, Green 12, 11 podaj in 8 skokov, Livingston 11; Gay 15, Forbes in Aldridge po 14.



PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6) 0:0



Nedelja:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) 0:0



OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 0:0



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.