NBA - končnica - tretja tekma: Miami - Philadelphia

Messina bo vodil Spurse

20. april 2018 ob 01:00,

zadnji poseg: 20. april 2018 ob 01:45

Miami - MMC RTV SLO

Miami je prišel do izjemno pomembne zmage na gostovanju, zdaj pa se je serija uvodnega kroga končnice Lige NBA preselila na Florido. Na tretji tekmi igra tudi center Sixersov Joel Embiid.

Dwyane Wade je blestel na drugi tekmi, v drugi četrtini je zrežiral preobrat, nato pa v zaključku tekme dodal še piko na i k zmagi Vročice s 113:103. Tudi Goran Dragić je igral precej bolje kot na prvi tekmi, ki jo je Philadelphia dobila kar s 130:103.

Sixersi so do ponedeljka nanizali kar 17 zmag zapored. Zdaj so se znašli v težavah, saj morajo dobiti eno tekmo v American Airlines Areni. Trener Brett Brown je prepričan, da bo podoba moštva popolnoma drugačna z Embiidom, ki na uvodnih dveh srečanjih ni igral.

24-letni center bo igral z masko, zadnjič pa je bil na parketu 28. marca. V povprečju je dosegal 22,9 točke, 11 skokov in 1,8 blokade na 63 tekmah rednega dela. Po porazu na drugi tekmi si je Embiid na vsak način želel vrnitve, zdravniška služba pa mu je prižgala zeleno luč.

Tudi četrta tekma serije bo v Miamiju, na sporedu bo v soboto ob 20.30.

Messina bo vodil Spurse

V sredo je v 67. letu umrla Erin Popovich, žena Gregga Popovicha. Legendarni trener San Antonia ne bo vodil moštva na tretji tekmi proti Golden Statu. Spursi so obe tekmi v Oracle Areni izgubili. Pomočnik Ettore Messina bo prevzel vlogo glavnega trenerja. Vseh igralcem je zelo težko, Tony Parker in Manu Ginobili sta poudarila, da je bila Erin druga mati za številne košarkarje.

Vzhodna konferenca, 1. krog:



Ob 1.00:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) 1:1

-:- (33:37, -:-, -:-, -:-)

Petek:

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 1:1



WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 0:2



MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 0:2



Zahodna konferenca, 1. krog:

Ob 3.00:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) 2:0



Ob 3.30:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) 0:2



Sobota:

MINNESOTA (8) - HOUSTON (1) 0:2



UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 1:1



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.