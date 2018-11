Aleksandar Džikić se je veselil velike zmage. Foto: EPA Sorodne novice Real Madrid prvič v tej sezoni Evrolige na kolenih Dodaj v

Nikolić junak v Moraći - prvi poraz CSKA-ja

Barcelona ugnala Milano

23. november 2018 ob 23:00

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarji Budućnosti so pripravili veliko presenečenje v 9. krogu Evrolige. Izbranci Aleksandra Džikića so premagali moskovski CSKA s 93:92. Odločil je Danilo Nikolić šest sekund pred koncem.

To je prvi poraz Rusov letošnji sezoni najelitnejšem tekmovanju na stari celini. Alen Omić je k zmagi prispeval 5 točk in pet skokov. Pri Budućnosti je Earl Clark prispeval 18 točk, še točko več pa je dosegel Nando de Colo.

CSKA je bil v prvem polčasu veliko boljši in prav nič ni kazalo na zmago gostiteljev (35:49). V tretji četrtini je Budućnost z delnim izidom 10:0 znižala na 58:61, Nemanja Gordić in Nikolić sta bila natančna izza črte. Prednost Moskovčanov je po 30 minutah skopnela na 65:67.

V končnici so gostitelji s trojko Edwina Jacksona povedli z 91:89, a sta Kyle Hines in Will Clyburn s prostimi meti posrbela za minimalno prednost CSKA-ja (91:92). Šest sekund pred koncem je po zgrešenem metu Jacksona zadel Nikolić, Cory Higgins pa ob pisku sirene ni bil natančen in veliko slavje v Moraći se je začelo.

Jaka Blažič se je z Barcelono veselil zmage nad Armani Olimpio iz Milana z 90:80. Slovenski košarkar je dosegel osem točk.

9. krog:

ŽALGIRIS - HIMKI MOSKVA

83:84 (26:19, 13:18, 18:21, 26:26)

Davies 23, Grigonis 13, Wolters in White po 12; Šved 25 in 10 podaj, Mickey 20, Marković 13.



BASKONIA - PANATHINAIKOS

86:77 (20:12, 24:20, 29:23, 13:22)

Shengelia 16, Janning in Hilliard po 12; Langford 33, Pappas 16.



BUDUĆNOST - CSKA MOSKVA

93:92 (17:21, 18:28, 30:18, 28:25)

Clark 18, Gordić 17, Nikolić 14, Clarke 12 ... Omić 6 (2/3 za dve), 5 skokov in 2 podaji v 18 minutah; De Colo 19, Clyburn 15, Peters in Higgins po 12.

BARCELONA - ARMANI OLIMPIA MILANO

90:80 (24:25, 29:17, 21:12, 16:26)

Heurtel 20, Kuric 15, Blažič 8 (1/2 za dve, 1/1 za tri) in 5 skokov v 15 minutah; James 19, Brooks 17.

Odigrano v četrtek:

DARUŠAFAKA - ANADOLU EFES

88:93 (23:19, 23:23, 14:32, 28:19)

Eric 18; Beaubois 24, Pleiss 12.

OLYMPIACOS - REAL MADRID

88:83 (29:22, 23:19, 13:24, 23:18)

Williams-Goss 23, Spanulis 20; Carroll 16 ... Randolph 9 (1/6 za dve, 2/4 za tri), 9 skokov in podaja v 25 minutah, Prepelič 3 (0/2 za dve, 1/4 za tri), 3 skoki in 3 podaje v 10 minutah.

MACCABI TEL AVIV - FENERBAHČE

70:74 (16:13, 25:23, 12:19, 17:19)

Caloiaro 17; Slukas 18, Gudurić 13.

GRAN CANARIA - BAYERN

74:89 (17:21, 25:25, 20:15, 12:28)

Eriksson in Balvin po 15; Lo 22, Williams 20.

Lestvica: REAL MADRID 9 8 1 17 FENERBAHČE 9 8 1 17 CSKA MOSKVA 9 8 1 17 ANADOLU EFES 9 7 2 16 OLIMPIA MILANO 9 6 3 15 BARCELONA 9 6 3 15 PANATHINAIKOS 9 5 4 14 OLYMPIACOS 9 5 4 14 ----------------------------------- BAYERN 9 4 5 13 ŽALGIRIS 9 3 6 12 BASKONIA 9 3 6 12 HIMKI MOSKVA 9 3 6 12 BUDUĆNOST 9 2 7 11 GRAN CANARIA 9 2 7 11 MACCABI 9 1 8 10 DARUŠAFAKA 9 1 8 10

A. G.