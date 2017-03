Nov mejnik Westbrooka, ki je ujel Chamberlaina

Udrih spet ni igral

10. marec 2017 ob 07:17

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome so pred svojimi gledalci premagali moštvo vročega San Antonia s 102:92, pri Thunderjih se je spet vse vrtelo okrog Russlla Westbrooka.

V njegovi statistiki najdemo 23 točk, 13 skokov in ravno toliko podaj. To je zanj 31. dvojni trojček v sezoni, s čimer je izenačil dosežek Wilta Chamberlaina iz sezone 1967/1968. Pred njima stoji le še Oscar Robertson, ki je v sezoni 1961/1962 zbral 41 takih tekem.

Westbrook: To je zame privilegij

"Da se moje ime omenja v taki družbi, je to čisti privilegij. Vsak večer lahko igram v tej kakovostni ligi in se trudim po najboljših močeh. Kadar novinarji omenjate te velikane preteklosti, to zame pomeni privilegij," je bil po tekmi zadovoljen Westbrook.

Leonard v zadnji četrtini ni igral

Pri Spursih je bil spet najbolj razpoložen Kawhi Leonard, ki je zbral 19 točk, a je ob koncu tretje četrtine dobil udarec v glavo in vrat in se nič več vrnil na parket. "Dobil je udarec v usta ali lica ali v glavo, ne vem natančno, kaj se je sploh zgodilo. Odločili smo se, da ne tvegamo in ga raje spočijemo," je po tekmi povedal trener San Antonia Gregg Popovich.

Za presenečenje dneva je poskrbel Detroit, ki je (spet brez Bena Udriha, ki je obsedel na klopi) premagal prvake iz Clevelanda s 106:101.

Liga NBA, tekme 9. marca:

DETROIT - CLEVELAND 106:101

Jackson 21, Drummond 20 in 16 skokov, Udrih ni igral; James 29, 13 skokov in 10 podaj, Irving 27.

MEMPHIS - LA CLIPPERS 98:114

Gasol 20, Randolph 18 in 11 skokov; Rivers 20, Paul 19, Griffin (12 skokov) in Crawford po 14.

OKLAHOMA - SAN ANTONIO 102:92

Westbrook 23, 13 skokov in 13 podaj, Oladipo 20; Leonard 19, Gasol 18, Aldridge 17.

PORTLAND - PHILADELPHIA 114:108

Nurkić 28 in 20 skokov, Lillard 24, McCollum 23; Šarić 28, Covington 24.

PHOENIX - LA LAKERS 110:122

Booker 23, Chriss 18; Russell 28, Clarkson 19.

Tekme 10. marca:

CHARLOTTE - ORLANDO

CHICAGO - HOUSTON

MILWAUKEE - INDIANA

MINNESOTA - GOLDEN STATE

ATLANTA - TORONTO

DENVER - BOSTON

DALLAS - BROOKLYN

SACRAMENTO - WASHINGTON

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 63 42 21 66,7 BOSTON CELTICS 65 41 24 63,1 WASHINGTON WIZARDS 63 39 24 61,9 TORONTO RAPTORS 64 38 26 59,4 ATLANTA HAWKS 64 35 29 54,7 INDIANA PACERS 64 33 31 51,6 DETROIT PISTONS 65 32 33 49,2 CHICAGO BULLS 64 31 33 48,4 ------------------------------------- MIAMI HEAT 65 31 34 47,7 MILWAUKEE BUCKS 63 30 33 47,6 CHARLOTTE HORNETS 64 28 36 43,8 NEW YORK KNICKS 65 26 39 40,0 ORLANDO MAGIC 65 24 41 36,9 PHILADELPHIA 76ERS 64 23 41 35,9 BROOKLYN NETS 63 11 52 17,5 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 64 52 12 81,3 SAN ANTONIO SPURS * 64 50 14 78,1 HOUSTON ROCKETS 65 44 21 67,7 UTAH JAZZ 65 41 24 63,1 LOS ANGELES CLIPPERS 65 39 26 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 65 36 29 55,4 MEMPHIS GRIZZLIES 65 36 29 55,4 DENVER NUGGETS 64 29 35 45,3 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 63 28 35 44,4 DALLAS MAVERICKS 63 27 36 42,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 63 26 37 41,3 SACRAMENTO KINGS 64 25 39 39,1 NEW ORLEANS PELICANS 65 25 40 38,5 PHOENIX SUNS 65 21 44 32,3 LOS ANGELES LAKERS 65 20 45 30,8 * - v končnici

