Oklahoma se je izkopala iz -20, nato s sireno prejela trojko

George dosegel 43 točk, Jokić trojnega dvojčka

2. februar 2018 ob 07:40

New York - MMC RTV SLO

V noči na petek je v najbolj dramatični tekmi v Ligi NBA Denver z zvokom sirene premagal Oklahomo City s 127:124.

Dolgo je kazalo na suvereno zmago Nuggetsov, ki so še ob koncu tretje četrtine vodili z 20 točkami razlike (96:76). A Oklahoma se ni predala in ves čas topila zaostanek, tako je Paul George vsega 1,5 sekunde pred koncem s trojko izenačil na 124:124. George je s 43 točkami dosegel svoj rekord v dresu Thunderjev.

Harris z desne zadel trojko

A dobra sekunda preostalega časa je bila dovolj, da je Denver rešil zmago. Nikola Jokić je izvajal avt, pri tem žoge dolgo ni mogel poslati v igrišče, na koncu je po širini igrišča vendarle našel Garyja Harrisa, ta je z desne strani dosegel trojko. Dvorana je eksplodirala od navdušenja, vsi igralci v črnem so skočili na Harrisa.

Trojni dvojček Jokića

Ob strelcu zadnjega koša je imel Denver še vsaj dva junaka. Jamal Murray je dosegel 33 točk, Jokić pa je svoj podpis pustil s trojnim dvojčkom (29 točk, 13 skokov in 14 podaj).

Jezni Westbrook odrinil gledalca

Na strani poražencev je imel George eno najboljših tekem v karieri, saj je iz igre metal izjemno (19/26), med drugim je zadel tudi pet trojk. Prvi zvezdnik Oklahome Russell Westbrook je dosegel 20 točk, a tokrat se je še bolj izkazal s podajami, zbral jih je namreč kar 21. Po izteku časa je domači navijač mimo varnostnikov prišel na igrišče in začel vpiti na Westbrooka, ki je gledalca odrinil.

Griffin ob debiju ni razočaral

Detroit je pred svojimi gledalci premagal Memphis s 104:102. V dresu Pistonsev je uspešno debitiral Blake Griffin, ki je bil s 24 točkami in 10 skoki prvi igralec tekme. "Resda še ne poznam dobro organizacije igre in sistema, a želel sem igrati najbolje kar znam. Treer Stan Van Gundy me je dobro pripravil, zato sem res zadovoljen," je po tekmi povedal krilni center, ki je vso kariero igral za Clipperse.

Liga NBA, tekme 1. februarja:

DETROIT - MEMPHIS 104:102

Griffin 24, Bullock 15; Gasol 19 in 14 skokov, Harrison 18.

WASHINGTON - TORONTO 122:119

Beal 27, Porter 16 in 11 skokov; Lowry 29, DeRozan 23.

MINNESOTA - MILWAUKEE 108:89

Butler 28, Towns 24 in 11 skokov; Middleton 21, Antetokounmpo 17, 15 skokov.

SAN ANTONIO - HOUSTON 91:102

Green 22, Aldridge 16; Harden 28 in 11 podaj, Green 15, Capela 14.

DENVER - OKLAHOMA CITY 127:124

Murray 33, Jokić 29, 13 skokov in 14 podaj, Harris 25; George 43, Westbrook 20, 9 skokov in 21 podaj, Grant 18.

