Okorn: Lahko smo najmanj kakovostna Olimpija, a finale smo dobili

Krko zdaj čaka trd boj za obstanek v Ligi ABA

20. februar 2017 ob 09:19

Domžale - MMC RTV SLO

"Za nas je to zelo pomembna lovorika. Igralci z izjemo Hrovata prejšnjih dram niso doživljali, a vseeno," je po osvojenem pokalu povedal trener Uniona Olimpije Gašper Okorn.

Debelina prahu v ljubljanski vitrini je bila že kar konkretna. Zmaji so nazadnje domačo lovoriko osvojili leta 2013, ko so bili oktobra najboljši v tekmovanju z najmanjšo težo, superpokalu, istega leta pa so tudi zadnjič dvignili pokal, ki so ga z letošnjo zvezdico, ko so bili v Domžalah s 86:81 boljši od Krke, zdaj osvojili že 20. Suša v državnem prvenstvu je še daljša, namreč sedemkrat zapored so zmaji razočarani zaključevali sezone, letos pa so odločeni, da tudi temu naredijo konec.

"Mislim, da smo si od torka do nedelje popolnoma zaslužili lovoriko. Suvereno smo odpravili Zlatorog in Helios, Krko pa smo imeli pod kontrolo skoraj vso srečanje. Ušli smo že na +15, pa potem še enkrat na +10, ko so se že vrnili v igro. Nespametno smo v neki želji, da bi prehitro končali tekmo, ko so se nam dogajale čudne stvari s tehničnimi in nešportnimi napakami, pa izgubljena žoga Hrovata in podobno, zapravili razliko. V celoti gledano smo bili brez tega mislim, da 40 minut boljši. To smo pokazali tudi v podaljšku, ne glede na to, da je Kastrati povedel s trojko. Krko je, tako kot v soboto proti Hopsom, v igri držal izključno met za tri. Realno gledano smo imeli večjo širino, smo tudi grešili, a za finale je to normalna stvar," je tekmo opisal trener Olimpije.

"Lahko postanemo prava ekipa"

"Ta lovoriko je pomembna tudi za nadaljevanje, saj tako vemo, da smo na pravi poti. Fantom sem rekel, da lahko postanemo ekipa. To v tem trenutku še nismo, a lahko postanemo. Smo limitirani. Morda imamo krajše klopi kot nekdanje Olimpije. Smo daleč najcenejša Olimpija, menda tudi najmanj kakovostna, kakor hočete, a bijemo svojo bitko v realnem času in prostoru. Tudi boljše Olimpije so izgubljale finala pokala, mi pa smo ga dobili. Zavedamo se, da bo prvenstvo druga zgodba, se pa tja že obračamo, a še prej bi v miru radi zaključili Ligo ABA," je dodal Okorn.

V zadnjih sezonah so pri Olimpiji poudarjali, da sta prioriteta domači lovoriki, a neuspešno delo v pisarnah se odraža tudi na parketu, ko so anemično izpadali še pred zadnjo stopničko do teh naslovov. Letos je za zdaj pogled na Olimpijo drugačen. V kaotičnih razmerah, ko je usoda kluba ob neuspešni poenostavljeni prisilni poravnavi nejasna, so sestavili moštvo, ki je motivirano z borbeno obrambo prišlo do želenega cilja. Imeli so srečno roko pri izbiri tujcev, ki dajejo, za kar so bili pripeljani v klub. Četudi je v zmajevem gnezdu praktično še vedno vse narobe, pa že dolgo ljubljanska ekipa na slovenskem parketu ni pokazala takšne želje.

Oliver praktično sam na "štirici"

Tudi letošnja sezona je, kar se tiče sestave ekipa, turbulentna. Čeprav so plače redne, so izgubili nadarjenega Blaža Mesička, ki zdaj sedi pri Brindisiju. Njega so iz Ljubljane odgnali stari grehi vodstva. Zaradi teh je klub pod blokado in ne more pripeljati nove okrepitve, česar obenem tudi ne dopušča finančna situacija. Odšla sta dva krilna centra, ki nista bila dorasla nivoju, h kateremu naj bi v Ljubljani strmeli. Zdaj na "štirici" igra praktično le sicer zelo koristni Devin Oliver, ki pa je bil pripeljan kot nosilec na "trojki". Ob sebi ima povsem razglašenega Dražena Bubnića, ki ob vstopu na parket dela napako za napako in je Okorna na zadnjih temah prisilil, da je minutaža zares minimalna, oziroma raje na enkrat Olimpijin trener igra z obema centroma. Za piko na i težavam pa je Olimpija trenutno brez kapetana Mirka Mulalića, ki je zaradi nesoglasij s trenerjem umaknjen iz ekipe.

Zato je bil Okorn v kar manjšem šoku, ko se je v četrtfinalu Oliver poškodoval. "Na začetku je bilo videti strašno," je povedal trener Olimpije. Toda podroben pogled je pokazal, da so vezi ostale cele. Udarec je bil močan in koleno je Američana bolelo, a je že v soboto, četudi so zdravniki odsvetovali nastop, stisnil zobe. Po polfinalni zmagi je Okorn že dejal, da jim vstopnica v finale veliko pomeni, še bolj srečen in vidno olajšan pa je bil po osvojenem naslovu.

"Slabše odreagirali na ugoden položaj"

Krka se je mučila že v polfinalu, tudi v finalu pa Novomeščanom dolgo igra ni stekla. Ko so zaigrali agresivneje v obrambi in z defenzivno igro na meji prekrška povzročali branilcem Olimpije težave že pri prenosu žoge, je stekel tudi napad in po zaslugi trojk so se vrnili v igro. Ko so že povedli v podaljšku, pa zatem niso našli pravih rešitev v obrambi.

"Mislim, da smo gledali razburljiv in zanimiv finale. V nekem delu na sredini tekme je bilo videti, kot da nimamo več prave energije, kar je morda glede na težak ritem tudi razumljivo. Ne moremo pričakovati, da bomo 40 minut igrali na isti ravni. Na koncu smo pokazali še več, kot bi verjetno kdor koli pričakoval. Prišli smo v dober položaj, ko smo povedli, a smo malce slabše odreagirali. To je morda tudi razumljivo v taki situaciji, ko so glave in telesa utrujena. Olimpija je to izkoristila in zasluženo zmagala," je povedal Dejan Mihevc.

Zdaj trd boj za obstanek v Ligi ABA

Krka je imela letos ogromno težav s poškodbami. Le malo tekem so trikratni zaporedni pokalni prvaki odigrali v popolni postavi. Tako na primer ključen mož, sicer zelo kakovosten Uroš Luković, še ni našel forme, v kateri je bil pred poškodbo, tudi nekateri drugi nosilci pa ne najdejo enakega ritma, oziroma je v njihovih predstavah vse preveč nihanj. Zato je tokrat več minut Mihevc namenil na primer Erjonu Kastratiju, ki v zadnjem času igra zelo dobro, in Juretu Ritlopu, ki je odigral pomembno vlogo pri lovljenju Olimpije.

"Fantom nimam česa zameriti. Mislim, da so se borili do konca, pokazali pravo reakcijo in da so zasluženo v finalu. Borili so se, pokazali željo po zmagi, a je bil Olimpija tokrat boljša," je povedal novomeški trener. Časa ne za slavje ne za poklapanost ni, saj se že med tednom nadaljuje Liga ABA, kjer mora za mirno končnico tudi Olimpija še doseči kakšno zmago, Krko pa čaka trd boj za obstanek: "Že v torek potujemo v Laktaše. Ni časa, da bi razmišljali o pokalu, zdaj se moramo poskusiti pripraviti za naprej."

Sodniki razburjali obe moštvi

Olimpija je na poti do naslova v četrtfinalu zanesljivo odpravila Helios. Državni prvaki so bleda senca konca lanske sezone. Zdaj sta odšla še Brandyn Curry in Marcel Jones, glede na prikazane igre pa se poraja vprašanje o smotrnosti poteze vodstva, ki je zamenjalo dokazanega strokovnjaka Jakšo Vulića. V polfinalu je zmajem na sproti stal Zlatorog, ki sicer igra zelo uspešno, vendar se mu pozna manjša rotacija. V prvi ekipi Laščanov so številni mladi košarkarji, pod vodstvom Aleša Pipana pa lepo napreduje predvsem Nejc Barič. Krka je imela več dela. V četrtfinalu je odigrala dve napeti tekmi z ambiciozno Primorsko, v polfinalu pa se je dolgo mučila proti Hopsom in jih strla šele, ko je stekel met izza črte. Na Polzeli so "med žive" vrnili nekaj košarkarjev, s tem, kar imajo na voljo, pa so letos konkurenčni tudi najboljšim.

Večkrat je bilo veliko zapisanega o vprašljivi kakovosti klubske košarke. Zaključni turnir, kjer KZS znova ni imel srečne roke z izbiro gostitelja, ki je drugo leto zapored izpadel še pred polfinalom, ni bil prava košarkarska reklama. Res je, da so bile tekme izenačene, a ta je dobrodošla, če je pogojena tudi s konkurenčnostjo s tujino. Slovenski klubi pa so v evropskih tekmovanjih zmage šteli na prste ene roke, v regionalni ligi pa se na primer znova borijo za obstanek. Podobno zaskrbljujoče kot nivo kakovosti košarke je tudi sojenje. Obrabljena fraza je, da je "dober sodnik neviden". Slovenski so v Evropi zelo cenjeni, so dokazani na tekmah najvišjega ranga, toda na domačih parketih so vse prevečkrat v ospredju. Tudi v finalu pokala so z odločitvami (upravičeno) razburjali obe moštvi, kmalu pa bi bili lahko celo odločilen dejavnik na tekmi. Malo katera tekma državnega prvenstva mine brez tehničnih napak.

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik