Olimpija bi morala za uspeh narediti dvakrat več osebnih napak

Ljubljančani večkrat neuspešno končali napad, ko so imeli prosto pot do koša

12. oktober 2017 ob 11:00

Strasbourg - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Sinočnja uvodna predstava Petrola Olimpije v Fibini Ligi prvakov, ko je za 14 točk izgubila v Strasbourgu, ne vliva optimizma, vseeno pa v moštvu upajo, da bodo kmalu zaigrali precej bolje.

Najvišja prednost Olimpije je bila ena točka, dvakrat v prvi četrtini, potem se je Strasbourg oddaljil in suvereno prevzel nadzor nad tekmo.

Trener Gašper Okorn je bil po tekmi (83:69), na kateri so njegovi varovanci padli v skoraj vse pasti, na katere jih je opozarjal, zelo nezadovoljen: "Mislim, da je predvsem slaba druga četrtina odločila tekmo. Bili smo preveč neaktivni v obrambi, morali bi narediti dvakrat več osebnih napak, če bi želeli kaj opraviti. Druga stvar pa je njihov skok v napadu, za katerega smo vedeli, da zna biti težava."

Kaj pa napad? Igralci Olimpije so bili zelo nenatančni pri metu za tri točke (6/23), že v prvi četrtini so dobili tri blokade, manjkale so tudi uspešne podaje. "Preveč pasivni smo bili v napadu. Oni so igrali agresivno, a ne tako agresivno, da bi nam lahko igra v napadu dobesedno razpadla oziroma da ne bi mogli prihajati niti do osnovnih normalnih situacij," je poudaril Okorn.

Kar nekajkrat se je zgodilo, da so Ljubljančani neuspešno končali napad, ko so imeli prosto pot do koša. Okorn je naštel vsaj šest takšnih polaganj in zabijanj, ki bi Olimpiji prinesla 12 dodatnih točk.

Lorbek: Obramba ena na ena preslaba

Najnovejša okrepitev Domen Lorbek, ki z ekipo trenira od prejšnjega tedna, je z dvema trojkama dosegel šest točk. "Zgodi se, da tudi kdaj zgrešiš zicer ali zabijanje. Treba bo analizirati in se malo pogovoriti. Jaz sem tu nov in se še moram bolje uigrati z ekipo. Mislim pa, da gre lahko od tu igra le še navzgor. Več kot bomo skupaj igrali, bolj bomo uigrani. Pomagati želim tej ekipi, da se dvigne kakšno raven višje," je razmišljal povratnik v zmajevo gnezdo.

"Preprosto nismo našli odgovora na njihovo pick n'roll igro, tudi obramba ena na ena je bila preslaba. Preslabo smo tudi šli v tekmo, igrati bi morali bolj agresivno, pametneje delati osebne napake in ne puščati toliko lahkih košev," je dodal.

Okorn: Temeljito smo se pogovorili

Francoski selektor in trener Strasbourga Vincent Collet ima na razpolago precej atletsko ekipo s štirimi ameriškimi igralci. Ti so bili za Olimpijo pretrd oreh. Okorn je pred odhodom v Francijo opozarjal, da bo ključno omejiti njihov skok v napadu, te naloge igralci niso uspešno izvršili. Na trenutke so delovali, kot da bi imeli preveliko spoštovanje ali celo strah pred tekmeci.

"Mogoče je bilo nekaj strahu, mogoče fantje tudi niso verjeli v to, kar sem govoril, da mi z njimi lahko igramo in zmagamo. Temeljito smo se pogovorili v garderobi, saj me tak odnos moti. Gotovo bi se dalo opraviti več," je povedal trener Olimpije.

Pri Olimpiji je večino srečanja izstopal Devin Oliver, ki je tekmo končal z 11 točkami, na koncu sta ga prehitela kapetan Gregor Hrovat in Jordan Morgan, ki sta v statistiko vpisala 13 oziroma 12 točk.

Prihodnjo sredo v Stožice prihaja Banvit, še prej pa čaka Olimpijo v petek v gosteh derbi s Krko v državnem prvenstvu in v nedeljo tekma Lige ABA v Sremski Mitrovici pri Mega Bemaxu.



Matej Hrastar, Radio Slovenija