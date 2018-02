Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jusuf Sanon je bil s 23 točkami prvi strelec Petrola Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Olimpija brez nosilcev do lahke zmage nad Heliosom

Sanon s 23 točkami prvi strelec tekme

12. februar 2018 ob 21:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zadnji krog rednega dela državnega prvenstva v košarki sta odprli ekipi Petrola Olimpije in Heliosa Sunsov. Zmaga je ostala pri Ljubljančanih (82:68).

Obe ekipi sta že v Ligi za prvaka, tako da tekma ni bila rezultatsko pomembna. Ljubljančani so nastopili brez nosilcev igre, zmago pa so dosegli v drugem polčasu.

Olimpija je sicer že v prvem polčasu povedla tudi za 11 točk, a so se gostje še približali. V prvi polovici tretje četrtine so igralci Heliosa z dobrim nizom izenačili in celo vodili s štirimi točkami (43:47), a še pred koncem tega dela igre so pobudo spet prevzeli zmaji in povedli.

Ti so vodstvo v zadnji četrtini le še povečali, med drugim je Bojan Radulović zeleno-bele popeljal do vodstva s 13 in 15 točkami razlike v 33. in 36. minuti, ko pa je Roko Badžim v 36. zadel za 79:62, je bil zmagovalec odločen.

V domači ekipi je bil najboljši strelec Jusuf Sanon s 23 točkami, pri gostih pa Blaž Mahkovic s 16.

"Glede na dejstvo, da smo odigrali praktično brez osmih igralcev, ki so sicer v prvem planu, lahko rečem, da je bila za nas to zelo dobra tekma. Nekateri košarkarji, ki so do zdaj dobivali manj priložnosti, so to danes dobro izkoristili. Pristop k tekmi je bil pravi in mislim, da smo opravili soliden zaključek prvega dela državnega prvenstva," je ocenil trener Petrola Olimpije Zoran Martić.

LIGA NOVA KBM

18. KROG



PETROL OLIMPIJA - HELIOS SUNS

82:68 (21:19, 22:15, 21:25, 18:9)

Sanon 23, Radulović 19, Badžim 15, Kastrati 12, Bubnić 5, Klanjšček in Tratnik po 4; Mahkovic 16, Pelko 14, Šaškov 13, Đumić in Strel po 8, Brodnik 7, Klavžar 2.



Torek ob 18.00:

ŠENTJUR - ROGAŠKA



Ob 19.00:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ILIRIJA



ZLATOROG - HOPSI POLZELA



Ob 20.00:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 17 12 5 29 PETROL OLIMPIJA 18 10 8 28 HELIOS SUNS 18 10 8 28 ROGAŠKA 17 10 7 27 KRKA 17 9 8 26 ILIRIJA 17 9 8 26 ŠENČUR 17 8 9 25 ŠENTJUR 17 7 10 24 HOPSI POLZELA 17 6 11 23 ZLATOROG 17 4 13 21

D. S.