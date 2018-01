Olimpija po napeti končnici iz Nemčije z zmago

Banvit premagal AEK Atene

Košarkarji Petrola Olimpije so v 10. krogu Lige prvakov na gostovanju v Bayreuthu v Nemčiji zmagali z 78:79. Prvič jih je vodil novi trener Zoran Martić, ki je zamenjal Gašperja Okorna.

V zadnje pol minute so Ljubljančani vstopili z vodstvom 76:79. Dolg napad je s prodorom pod koš neuspešno zaključil Talor Battle, nato je osebno napako naredil Jordan Morgan. Osem sekund pred koncem so gostitelji s črte prostih metov znižali na 78:79 in Olimpiji nato še ukradli žogo, a na srečo slovenskih prvakov dosegli koš že po pisku sirene in zmaga je odšla v Ljubljano.

Olimpija je slavila četrtič v Ligi prvakov, v gosteh je konec oktobra ugnala Estudiantes, doma pa decembra Roso Radom in Strasbourg.

Po prvem polčasu 37:45

V prvi peterki so začeli Bojan Radulović, Devin Oliver, Jan Špan, Domen Lorbek in Gregor Hrovat. Gostitelji so povedli z 10:4, a je Oliver v 7. minuti izenačil na 15:15, Hrovat pa s trojko popeljal Olimpijo v vodstvo s 15:18. Sledila je še trojka Roka Badžima za 15:23. Po košu in še trojki Battla na začetku druge četrtine je Olimpija ušla na 19:31, Bayreuth pa je vrnil z delnim izidom 7:0 za 26:31.

Lorbek in Hrovat sta z novima trojkama slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa prinesla najvišje vodstvo Martićevih varovancev (28:41), toda Nemcem je do odmora uspelo nekoliko znižati zaostanek (37:45). Hrovat je bil z 11 točkami najučinkovitejši pri Olimpiji, prispeval je tri trojke.

Bayreuth prišel v vodstvo s 67:66

V tretji četrtini so gostje obdržali prednost, pred zadnjo četrtino je bilo 53:59. Sredi zadnjega dela tekme pa je Bayreuth z delnim izidom 6:0 po dolgem času prišel v vodstvo, na semaforju se je izpisalo 67:66, do konca so bile še tri minute in pol. V nadaljevanju je za točko ali dve znova vodila Olimpija, preden je Gabe York s trojko (skupaj 24 točk) izenačil na 75:75. Najboljši strelec Ljubljančanov je bil s 15 točkami Morgan.

Olimpija v skupini C še naprej zaseda predzadnje, sedmo mesto. Prihodnji teden bo v Stožicah gostila Estudiantes.

Izjavi po tekmi:

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: "Zelo sem vesel za ekipo. Zaslužili smo si zmago. Borili smo se od prve do zadnje minute. Večino časa smo bili v prednosti. Ključna stvar na tekmi, ki sem jo želel videti, je bila dobra agresivna obramba in skok. Čestitke igralcem, saj jim je to uspelo. Želim si in verjamem, da lahko nadaljujemo s takim pristopom tako na treningih kot tudi tekmah."

Domen Lorbek, kapetan Petrola Olimpije: "Zelo sem vesel, saj smo imeli kar 16 podaj, kar kaže, da smo odigrali kot ekipa. Dobro smo tudi skakali, saj smo skok izenačili. Zmaga je zaslužena."

Skupina C, 10. krog:

BAYREUTH - PETROL OLIMPIJA

78:79 (17:23, 20:22, 16:14, 25:20)

York 24, Marei 15, Brooks 11; Morgan 15, Battle in Hrovat po 13, Lorbek 10, Bubnić in Badžim po 9, Oliver 6, Špan 4.

Met za dve: 19/34; 20/35

Met za tri: 6/22; 10/26

Prosti meti: 22/29; 9/9

Skoki: 29; 30

BANVIT - AEK ATENE

78:71 (24:13, 17:23, 20:20, 17:15)

Vidmar 7 in 7 skokov v 23 minutah za Banvit.

REYER VENEZIA - ROSA RADOM

102:93 (21:28, 20:24, 22:19, 23:15) - po podaljšku

ESTUDIANTES - STRASBOURG

81:65 (22:13, 29:17, 15:13, 15:22)

Lestvica:

BANVIT 10 7 3 +41 17 ESTUDIANTES 10 6 4 +30 16 REYER VENEZIA 10 6 4 -1 16 BAYREUTH 10 6 4 +28 16 STRASBOURG 10 5 5 +10 15 AEK ATENE 10 5 5 +23 15 PETROL OLIMPIJA 10 4 6 -51 14 ROSA RADOM 10 1 9 -80 11

