Olimpija zunaj območja izpadanja, za 41 točk boljša od MZT Skopja

Zadnje mesto pomeni izpad iz lige

3. februar 2018 ob 18:56

Skopje - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so vknjižili drugo zaporedno zmago v Ligi ABA. Tokrat so bili prepričljivo boljši od zadnjeuvrščene ekipe MZT Skopje (55:96).

Zmaji so se vrnili na zmagovita pota v omenjeni ligi, po tem, ko so prejšnji teden ugnali tretjeuvrščeno Cedevito, so tokrat v Skopju brez težav pometli z makedonsko ekipo.

Olimpija se je tako dokončno oddaljila od zadnjega mesta, saj ima štiri zmage več kot MZT-ja, do konca rednega dela pa so le še trije krogi.

Olimpija je vodila večino prvega polčasa, gostitelji pa so se ob koncu tega dela igre približali in celo povedli do odhoda na odmor (39:37). Ključna za zmago je bila tretja četrtina, saj so varovanci Zorana Martića Makedoncem dovolili zgolj pet točk, sami pa so jih nasuli 28. V zadnjo četrtino so vstopili z 21 točkami prednosti (44:65). Silovito igro so nadaljevali tudi v zadnjih desetih minutah, tako da je bila zmaga več kot zaslužena (55:96).

Najboljši strelec pri zmajih je bil Jordan Morgan (16 točk), Roko Badžim in Devin Oliver sta jih dodala po 15.

LIGA ABA

19. KROG



MZT SKOPJE - PETROL OLIMPIJA

55:96 (15:18, 24:19, 5:28, 11:31)

Stojanovski in Trajkovski po 12; Morgan 16, Badžim in Oliver po 15, Hrovat 12, Sanon 10, Špan in Battle po 9, Begić in Kastrati po 4, Bubnić 2.

Ob 19.00:

CEDEVITA - BUDUĆNOST



Nedelja ob 17.00:

IGOKEA - MORNAR

Ob 19.00:

PARTIZAN - MEGA BEMAX



Ponedeljek ob 18.00:

FMP - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

ZADAR - CIBONA

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 15 3 179 33 BUDUCNOST 15 3 153 33 CEDEVITA 13 5 112 31 MORNAR 11 7 -8 29 FMP 9 9 46 27 PARTIZAN 9 9 28 27 ZADAR 8 10 -14 26 PETROL OLIMPIJA 7 12 -67 26 IGOKEA 7 11 -61 25 MEGA BEMAX 6 12 -3 24 CIBONA 6 12 -90 24 MZT SKOPJE 3 16 -275 22

D. S.