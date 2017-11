Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je na zadnjih treh tekmah metal trojke skoraj 60-odstotno. Foto: Reuters Dodaj v

Orkan Dragić pustošil tudi po vetrovnem mestu

Veliko vlogo je imela klop Miamija

27. november 2017 ob 08:06

Chicago - MMC RTV SLO

Z osmimi točkami v 59 sekundah, 14 od svojih 24 v zadnji četrtini je Goran Dragić odločil tekmo v Chicagu (100:93) ter popeljal Miami do tretje zaporedne zmage, s katero je Vročica spet nad 50-odstotno uspešnostjo.

Pot do uspeha proti trenutno najslabši ekipi v Ligi NBA je bila daleč od enostavne. Biki so se držali odlično in se sredi zadnje četrtine približali le na dve točki zaostanka. Takrat je stvari v svoje roke vzel slovenski kapetan. Najprej je zadel trojko, sledila sta še dva uspešna prosta meta. Osmico v manj kot minuti je kompletiral s polaganjem ob prekršku ter še enim zadetim prostim metom. Miami je pobegnil na sedem točk prednosti, ki je Chicago ni več ogrozil.

Dragić je v zmagovitem nizu Miamija dokazal, da je v izvrstni formi. Njegovo povprečje na zadnjih treh tekmah je 24 točk ob 58-odstotnem metu za tri. Tokrat je iz igre metal 7/11, izza črte 4/7. Dodal je še tri podaje in dva skoka.

Miami je v obupni prvi četrtini dosegel le sedem točk, kar je najslabši izkupiček v klubski zgodovini. Po zaostanku s 13:7 je Vročica odgovorila z najučinkovitejšo četrtino sezone. Drugi del je dobila z 38:29.

Veliko vlogo je imela klop Miamija. Četverica rezervistov je dosegla več točk od začetne peterke. Wayne Ellington je vknjižil 19 točk, James Johnson 15, Tyler Johnson in Kelly Olynyk sta jih dodala po 10. "Klop je dala navdih celotni ekipi. Ne samo v zadnji četrtini, ampak tudi v drugi. Ta je spremenilo potek in nas vrnila v tekmo," je povedal trener Miamija Erik Spoelstra. Miami je v prvi četrtini iz igre metal 2/19. V drugi četrtini, v kateri so iz igre metali 68-odstotno, je Ellington zadel tri trojke.

Miami bo v noči na sredo gostoval v Clevelandu.

CHICAGO - MIAMI 93:100

Grant 24, Holiday 15; Dragić 24 (7/11), 3 podaje in 2 skoka v 34 minutah, Ellington 19, J. Johnson 15.



MINNESOTA - PHOENIX 119:108

Towns 32 in 12 skokov, Butler 25, Wiggins 21; James 26, Warren 18.



MEMPHIS - BROOKLYN 88:98

Gasol in Evans po 18, Parsons 12; Carroll 24, Booker 16.

Tekme 27. novembra:

INDIANA - ORLANDO

PHILADELPHIA - CLEVELAND

BOSTON - DETROIT

NEW YORK - PORTLAND

HOUSTON - BROOKLYN

SAN ANTONIO - DALLAS

GOLDEN STATE - SACRAMENTO

LA CLIPPERS - LA LAKERS

