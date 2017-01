Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kyle Korver je ima ogromno izkušenj tudi v končnici in Cleveland je naredil pomembno potezo v boju za naslov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ostrostrelec Korver okrepil Cleveland

Dunleavy in Williams se selita v Atlanto

7. januar 2017 ob 22:27

Cleveland - MMC RTV SLO

Vodstvo Clevelanda, ki brani naslov prvaka v Ligi NBA, se je z Atlanto dogovorilo za menjavo igralcev. Cavalierse je okrepil ostrostrelec Kyle Korver.

35-letnik je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigral že 14 sezon in velja za enega izmed najboljših strelcev izza črte. V karieri je zadel kar 43 odstotkov metov za tri točke. V Atlanto sta se preselila Mike Dunleavy in Mo Williams, Hawksi pa bodo prejeli še izbor v prvem krogu nabora.



Generalni menedžer David Griffin je že dlje časa pripravljal menjavo igralcev, saj se je decembra poškodoval J. R. Smith in prvaki potrebujejo odličnega strelca. Veteran Chris Andersen zaradi poškodbe kolena v letošnji ezoni ne bo več igral.

"Moram priznati, da imam mešane občutke. V Atlanti imam večino svojih prijateljev, tu so se rodili moji otroci. Težko je zapustiti mesto, vendar Cleveland je zame velika priložnost. To je velik izziv ob koncu kariere," je poudaril Korver.

"Zdaj bomo še precej bolj dinamični v napadu. Kyle je res izjemen ostrostrelec, zelo dobro se poznava. Pred koncem kariere si želi osvojiti naslov in je zares pravi profesionalec," se je novega soigralca razveselil LeBron James.

Cleveland vodi na Vzhodu, ima 27 zmag in le osem porazov. V nedeljo v Phoenixu Cavsi začenjajo serijo petih zaporednih gostovanj.

A. G.