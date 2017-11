Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je dosegel 19 točk ob metu iz igre 5/14. Dončić je v 31 minutah v statistiko vpisal še šest skokov, tri podaje in osem izgubljenih žog za indeks 14. Foto: EPA Sorodne novice Dončić proti trojnemu dvojčku, a je zadnjo četrtino presedel Težave Reala se nadaljujejo - Randolph znova poškodovan Dodaj v

Panathinaikos po -16 spravil na kolena Dončićev Real

Dončić z 19 točkami prvi strelec Madridčanov

24. november 2017 ob 20:47,

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 22:17

Atene - MMC RTV SLO

Košarkarji madridskega Reala so morali v 9. krogu Evrolige priznati premoč Panathinaikosu, ki je po zaostanku za 16 točk zmagal z 82:80. Luka Dončić je bil z 19 točkami prvi strelec Reala.

Panathinaikos je povedel s 5:0, a so jih gostje hitro ujeli, nato pa na krilih Dončića, ki je zadel dve trojki, povedli s 15:11. Real je prvo četrtino dobil z 28:23, pri čemer je Dončić dosegel deset točk. Real je tudi nadaljeval odlično, čeprav se Dončić v drugem delu ni vpisal med strelce. Polčas se je končal s 54:40.

Na začetku 2. polčasa +16 za Real

Real je drugi del odprl s košem za +16 (56:40), nato pa se je ustavilo. Panathinaikos je namreč naredil delni izid 13:0 in se v 25. minuti približal na 53:56. Sledila je igra "koš za koš", prav v zadnji sekundi tretjega dela pa je Facundo Campazzo zadel za 69:64.

Dončić zadel pomembno trojko, nato pa izgubil žogo

Panathinaikos je štiri minute pred koncem s trojko K. C. Riversa povedel s 75:73. Malo kasneje je James Gist povišal na 77:73. Trener Reala Pablo Laso je vzel minuto odmora. Po njej je Dončić s težkega položaja zadel trojko za 77:77. Po zapravljenem napadu Panathinaikosa je Trey Thompkins s prostega meta povišal na 78:77. Panathinaikos je znova zapravil napad, Dončić je potegnil pod koš, a so ga domači ustavili. Na drugi strani je Nikos Pappas zadel trojko za 80:78. Do konca je ostalo še 22 sekund.

Dončić zadel prosta meta, Thompkins zgrešil trojko

Po minuti odmora je Dončić s prostih metov poravnal na 80:80. 17 sekund pred koncem je minuto odmora vzel še Xavi Pascual. Gist je s prostih metov poskrbel za novo vodstvo Panathinaikosa (82:80). Real je imel še napad za zmago, a je Thompkins dve sekundi pred koncem zgrešil trojko.

Prvi strelec tekme je bil z 20 točkami K. C. Rivers, Dončić je dosegel eno manj (19).

EVROLIGA



9. KROG



PANATHINAIKOS - REAL MADRID

82:80 (23:28, 17:26, 24:15, 18:11)

Rivers 20, Gist 15, Calathes 12, Singleton 10; Dončić 19 (za dve 2/5, za tri 3/9), 6 skokov, 3 podaje in 8 izgubljenih žog v 31 minutah, Thompkins in Reyes 12.

UNICAJA MALAGA - CSKA MOSKVA

80:89 (16:27, 23:19, 26:17, 15:26)

Augustine 18; Rodriguez 21, Higgins 14.

FENERBAHČE - HIMKI MOSKVA

71:67 (24:15, 14:11, 20:22, 13:19)

Nunnally 20, Wanamaker 16; Šved 21.

Odigrano v četrtek:

ŽALGIRIS - ANADOLU EFES

91:83 (22:26, 25:18, 19:17, 25:22)

Ulanovas 22, Jankunas 17, Davies 12, Pangos 10; Dunston 17, Adams 15 ... Dragić 4 (1/1 iz igre, prosti meti 2/4) točke in dve podaji v 16 minutah, Murić 0 (0/1) točk v petih minutah.

BROSE BAMBERG - VALENCIA

83:82 (20:23, 21:24, 11:19, 31:16)

Hickman 26 (trojke 5/8), Rubit 13, Nikolić 0 točk (0/1) v desetih minutah; Green 17.

OLIMPIA MILANO - OLYMPIACOS

85:86 (21:17, 21:29, 20:20, 23:20)

Theodore 20, Gudaitis 19; McLean 22, Roberts 18.

BARCELONA - MACCABI

89:67 (22:11, 22:13, 22:20, 23:23)

Koponen 20, Sanders 18; Kane 13.

CRVENA ZVEZDA - BASKONIA

81:85 (17:22, 21:25, 19:17, 24:21)

Lessort 19, Dobrić 17; Voigtmann 17.

Lestvica: CSKA MOSKVA 9 7 2 +97 16 OLYMPIACOS 9 7 2 +31 16 FENERBAHČE 9 6 3 +48 15 PANATHINAIKOS 9 6 3 +5 15 REAL MADRID 9 5 4 +45 14 MACCABI 9 5 4 +3 14 ŽALGIRIS 9 5 4 -4 14 HIMKI MOSKVA 9 5 4 -22 14 BROSE BAMBERG 9 5 4 -39 14 BARCELONA 9 4 5 +64 13 BASKONIA 9 4 5 +10 13 VALENCIA 9 3 6 -2 12 UNICAJA MALAGA 9 3 6 -68 12 ANADOLU EFES 9 2 7 -40 11 OLIMPIA MILANO 8 3 5 -49 11 CRVENA ZVEZDA 9 2 7 -74 11

A. V.