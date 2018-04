Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Anthony Davis še nikoli ni igral v konferenčnem polfinalu. Letos kaže dobro, saj je New Orleans naredil dva "brejka". Foto: Reuters DeMar DeRozan igra na MVP nivoju. Foto: Reuters Dodaj v

Pelikani letijo visoko

Boston zmaguje tudi brez Irvinga

18. april 2018 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Toronta, Bostona in New Orelansa so v končnici Lige NBA povedli z 2:0. Izstopa podvig Pelikanov, ki so obe zmagi dosegli na gostujočem parketu pri tretjem nosilcu Zahoda Portlandu.

Rekord končnice je s 33 točkami postavil branilec Jrue Holiday, ki je iz igre metal 14/24. Anthony Davis je vknjižil 22 točk in 13 skokov, Nikola Mirotić je dosegel 17 točk, s trojnim dvojčkom pa se je spogledoval Rajon Rondo (16 točk, 10 skokov, 9 podaj), ki je v zanimivih zadnjih minutah s trojko 38 sekund pred koncem dokončno pokopal Trailblazerse.

Navijači Portlanda so svoje košarkarje z igrišča pospremili z žvižgi. 22 točk je dosegel CJ McCollum, 17 Damien Lillard. Portland je v tretji četrtini ostal brez poškodovanih Jusufa Nurkića in Evana Turnerja.

37 točk DeRozana v zmagi Toronta

Po načrtih gre prvima nosilcema na Vzhodu Torontu in Bostonu. Raptorsi so premagali Washington s 130:119. Rekord končnice s 37 točkami (met 14/23) je izenačil DeMar DeRozan, Jonas Valančiunas je 19 točkam dodal 14 skokov. Odlično ekipno predstavo sta dopolnila C. J. Miles z 18 točkami ter Kyle Lowry s 13 točkami in rekordnimi 12 podajami v končnici.

Toronto je prvo četrtino dobil s 44:27. Wizardsi so se v zadnji četrtini približali na pet točk zaostanka, vendar so Raptorsi odgovorili z delnim izidom 17:4. Pri Washingtonu je bil z 29 točkami najučinkovitejši John Wall. Razočaral je Bradley Beal z 9 točkami.

Brown in Rozier navdušila v Bostonu

Boston je odpravil Milwaukee s 120:106 predvsem po zaslugi Jaylena Browna, ki je s 30 točkami prišel do rekorda končnice, in Terryja Rozierja (23 točk), ki je v obeh tekmah odlično nadomestil Kyria Irvinga. "Smo bolj samozavestni kot kadar koli. Ljudje nas odpisujejo že vse leto, mi pa jim dokazujemo nasprotno. Tako bomo nadaljevali," je povedal Brown. Pri Milwaukeeju, ki je zaostajal vso tekmo, je bil s 30 točkami, 9 skoki in 8 podajami najučinkovitejši Giannis Antetokounmpo.

Vzhodna konferenca:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) (2:0)

130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29)

DeRozan 37 (14/23 iz igre), Valančiunas 19 in 18 skokov, Miles 18 (4/6 za tri), Lowry 13 in 12 podaj, Ibaka 10; Wall 29, Scott 20 (4/5 za tri).

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) (2:0)

120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31)

Brown 30, Rozier 23, Morris 18, Horford 16; Antetokounmpo 30 (13/17 iz igre), 9 skokov in 8 podaj, Middleton 25.

Sreda:

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) (0:1)

Četrtek:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) (1:1)

Zahodna konferenca:

PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6) (0:2)

102:111 (23:25, 36:29, 19:33, 24:24)

McCollum 22, Lillard 17, Aminu 14, Nurkić 13; Holiday 33 in 9 podaj, Davis 22 in 13 skokov, Mirotić 17, Rondo 16, 10 skokov in 9 podaj.



Sreda:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) (1:0)

OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) (1:0)



Četrtek:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) (0:2)

V oklepaju so izidi v zmagah. Igrajo na štiri zmage.

R. K.