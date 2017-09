Pero Antić okrepil Crveno zvezdo

Zvezda je lani odlično nastopala v Evroligi

12. september 2017 ob 18:47

Beograd - MMC RTV SLO

Nekdanji makedonski košarkarski reprezentant, 35-letni Pero Antić, je okrepil srbskega evroligaškega predstavnika Crveno zvezdo. Podpisal je enoletno pogodbo.

Novico je potrdila tudi uradna stran beograjskega kluba, pri katerem so se legendarnemu trenerju Željku Obradoviću in Fenerbahčeju zahvalili za razumevanje.

V turškem klubu je namreč 211 cm visoki Antić preživel zadnji dve leti, lani pa so osvojili Evroligo. Antić je pred tem še dvakrat osvojil najmočnejšo košarkarsko ligo v Evropi, in to dvakrat z Olympiacosom (leta 2012 in 2013).

Bil je prvi makedonski košarkar v severnoameriški ligi NBA – med letoma 2013 in 2015 je igral za Atlanto.

V svoji karieri je zamenjal številne klube, med drugim je igral tudi za Rabotnički, AEK Atene, Olympiacos, Academic, Spartak Sankt Peterburg in Kuban.

Leta 2011 je z makedonsko reprezentanco osvojil četrto mesto na evropskem prvenstvu, ravno Antić pa je bil eden najzaslužnejših za zgodovinski uspeh.