Petrol Olimpija v končnici strla Laščane

Šamanić prispeval 17 točk in 9 skokov

26. november 2018 ob 22:13

Laško - MMC RTV SLO

Košarkarji Zlatoroga so v 7. krogu Lige Nova KBM izgubili proti Petrolu Olimpiji s 77:84. Ljubljančani so do zmage prišli v zadnjih dveh minutah.

Po začetnem vodstvu domačih je Olimpija v drugem delu uvodne četrtine povedla, vendar je zaključek povsem pripadel Laščanom, ki so povedli s 26:21. Prednost je v drugi četrtini še nekoliko narasla, vendar pa so gostje nato zaigrali odločneje in po izmenjavah vodstva je Olimpija na odmor ob polčasu odšla s tremi točkami prednosti (40:43).

Po začetnem vodstvu Ljubljančanov v tretjem delu igre so znova pobudo prevzeli Laščani in po košu ter dodatnem prostem metu Nejca Bariča prišli do najvišje prednosti osmih točk (57:49). Ljubljančani so se znova približali in v zadnji četrtini sta se ekipi izmenjevali vodstvu.

Ko je Luka Šamanić dve minuti in 25 sekund pred koncem povišal na 76:82 je že dišalo po zmagi Olimpije. Zmago je potrdil Aleksandar Lazić z zabijanjem 19 sekund pred koncem.

Klop Laščanov ni dosegla niti točke

Ljubljančani so unovčili veliko prednost v skokih (46:27). Vsi člani prve peterke Laščanov so dosegli dvomestno število točk, največ jih je dal Barič (20), nihče izmed rezervistov pa ni zadel. Na drugi strani se je pri gostih med strelce vpisalo devet košarkarjev, med katerimi je bil najučinkovitejši Šamanić (17).

Nikitović: Imeli smo več sreče kot pameti

"Zelo dobra predstava košarkarjev Zlatoroga, ki so dokazali, da je parket Treh lilij izjemno neugoden za vse gostujoče ekipe. Zaigrali so moško in se borili do zadnjih sekund tekme. Mi smo imeli na obračunu z Laščani več sreče, kot pameti, mislim pa, da je bila ta tekma za nas zelo dobra učna ura, in da se takšna predstava ne bo več ponovila," je pojasnil trener Saša Nikitović.

Petrol Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v Tivoliju 4. decembra, kjer jo čaka Ilirija, 7. decembra bo nadaljevala Ligo ABA pri Cedeviti, 11. decembra pa bo na vrsti še preizkušnja v Ligi prvakov v Strasbourgu. Zlatorog bo po reprezentančnem premoru naslednjo domačo prvenstveno tekmo igral 8. decembra v Domžalah s Heliosom.

LIGA NOVA KBM, 7. krog:

ZLATOROG - PETROL OLIMPIJA

77:84 (26:21, 14:22, 21:17, 16:24)

400; Barić 20, Gant 17 in 12 skokov, Rojc 15, Grdadolnik 14, Lindsey 11; Šamanić 17 in 9 skokov, M. Lapornik 16, Sanon 15 (3/3 za tri), Radulović 12, Simonović 10, Lazić 5, Rebec 4, Tratnik 3, Bubnić 2.

ŠENTJUR - ILIRIJA

* 100:98 (26:17, 22:26, 24:14, 17:32)

Konjević 39, Pešić 19; Germ 17.

* - po podaljšku

ROGAŠKA - HELIOS SUNS

78:91 (20:21, 23:28, 16:17, 19:25)

Vašl 24; Mahkovic 28, Pašajlić 20.

SIXT PRIMORSKA - HOPSI POLZELA

92:65 (22:18, 27:13, 23:16, 20:18)

Marinković 15, Šiško (11 podaj) in Harris po 13; Borse 14.

Preloženo:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - KRKA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 7 5 2 12 PETROL OLIMPIJA 7 5 2 12 ŠENTJUR 7 4 3 11 ZLATOROG 7 4 3 11 ROGAŠKA 7 4 3 11 KRKA 6 4 2 10 HOPSI POLZELA 7 3 4 10 ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA 6 3 3 9 HELIOS SUNS 7 2 5 9 ILIRIJA 7 0 7 7

A. G.