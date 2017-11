Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gašper Okorn je bil tokrat lahko zelo zadovoljen. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Petrol Olimpija z najvišjo zmago v sezoni na odmor

Rogaška v zadnji četrtini strla Šenčur

20. november 2017 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so se veselili najvišje zmage v letošnji sezoni. Ljubljančani so v 7. krogu Lige Nova KBM odpravili Šentjur v dvorani Tivoli s kar 100:63. Reprezentančni premor bo zmajem prišel zelo prav.

Že po prvi četrtini so zeleno-beli vodili z 29:21, potem pa se je precej enosmerna igra le še stopnjevala. Strateg Šentjurja Andrej Žakelj je zaman iskal pravo kombinacijo za boj proti razpoloženim tekmecem, ki so proti koncu tekme prednost dvignili na 30 in več točk, v zaključku pa iskali stotico in najvišjo zmago v sezoni. V zadnjih sekundah je Devin Oliver s prostima metoma Olimpijo tudi dvignil na 100 točk.

Pri gostiteljih je bil najučinkovitejši Roko Badžim z 22 točkami, 15 jih je dodal Jordan Morgan, 14 pa Jan Špan. Pri gostih je Miloš Pešić prispeval 13 točk, Tomaž Jereb pa 12.

"Tekmo smo zasluženo dobili. Pristop je bil pravi. Poškodba Erjona Kastratija je slaba informacija za nas. Z izjemo tega pa smo vse oddelali tako, kot je potrebno in lahko zadovoljni odidemo na premor, ki sledi," je poudaril trener Gašper Okorn.

Trener Šentjurja Žakelj dodal: "Čestitke Olimpiji za dobro predstavo. Pokazali so, kako se bori za barve kluba. Podobno kot na srečanju proti Sixt Primorski smo igrali z nepotrebnim strahospoštovanjem. Igralci morajo bolje reagirati na takšnih tekmah, saj gre za ene izmed lažjih v sezoni. Priložnost za igro so dobili tudi mladi košarkarji. V nadaljevanju sezone nas čaka še veliko dela."

Rogaška v zadnji četrtini strla Šenčur

V derbiju kroga je Rogaška premagala Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo 70:58 in se s četrto zmago z njo izenačila pod vrhom Lige Nova KBM. Tretjo četrtino so gostje dobili s 23:7, zadnjo pa gostitelji s kar 24:6.

Gorenjci so imeli pred zaključkom tretjega dela igre po delnem izidu 21:0 že prednost 52:43, gostitelji so nazaj v vodstvo prišli z delnim izidom 15:2 (58:54), tekmo pa je v zadnjih minutah prelomil Mitja Nikolić s trojko za 61:58 ter košem za 65:58. Nikolić je zbral 18 točk in 16 skokov (statistični indeks 26), 16 točk je dodal Marko Pajić, na drugi strani pa je bil s 16 točkami najboljši Ramo Rizvić.

7. krog:

PETROL OLIMPIJA - ŠENTJUR

100:63 (29:21, 25:16, 23:15, 23:11)

Badžim 22, Morgan 15, Špan 14; Pešić 13, Jereb 12.



ROGAŠKA - ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA

70:58 (18:10, 21:19, 7:23, 24:6)

Nikolič 18, Pajić 16; Rizvić 16.

HELIOS SUNS - SIXT PRIMORSKA

70:72 (19:12, 12:27, 20:14, 19:19)

Mahkovic 20; Čakarun 17, King 11.



ZLATOROG - ILIRIJA

66:75 (13:17, 20:14, 6:28, 27:16)

Barič 15; Mladenovski 20, Vončina 17.

KRKA - HOPSI POLZELA

88:74 (19:16, 28:17, 14:17, 27:24)

Kovačević 21, Dimec, Jošilo 15; Čup 19.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 6 5 1 11 PETROL OLIMPIJA 6 4 2 10 ROGAŠKA 6 4 2 10 ŠENČUR 6 4 2 10 ILIRIJA 6 3 3 9 ŠENTJUR 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 6 2 4 8 HELIOS SUNS 6 2 4 8 KRKA 6 2 4 8 ZLATOROG 6 1 5 7

