Petrol Olimpija zanesljivo dobila uvodno tekmo polfinala

Finale se bo začel 19. maja

9. maj 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 21:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na uvodni tekmi polfinala Lige Nova KBM je Petrol Olimpija prenagala Rogaško z 92:79. Drugi polfinalni par je Sixt Primorska - Krka.

Zmaji so 23-krat igrali v finalu državnega prvenstva, naslov pa so osvojili šestnajstkrat. Rogaška še nima naslova, v finalu pa je igrala dvakrat v zadnjih treh sezonah.

Branilci naslova iz Ljubljane so do zmage prišli suvereno. Od prve minute so igrali zavzeto, agresivno in zbrano, tako da Slatinčani niso imeli možnosti za presenečenje. Blizu so bili ob koncu prvega polčasa, ko so se približali na točko zaostanka (40:39). Ključna je bila tretja četrtina, ki jo je Petrol Olimpija dobila s 26:16 in povedla s 70:55.

Gostitelji so skok dobili kar z 48:24. S 24 točkami in osmimi skoki je bil najbolj razigran Jordan Morgan (indeks 28), 19 točk je prispeval Gregor Hrovat (5/8 za tri, 8 skokov). Pri Rogaški je bil najboljši strelec Rashun Davis s 17 točkami.

Drugi tekmi bosta v soboto, morebitne tretje pa v ponedeljek. V soboto bo na TV SLO 2 ob 18.00 prenos dvoboja med Krko in Sixt Primorsko.

Finale na tri zmage se bo začel v soboto, 19. maja.

Polfinale, prvi tekmi:

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

92:79 (24:16, 20:23, 26:16, 22:24)

1.000; Morgan 24, Hrovat 19, Špan 13, Oliver 10, McCarron 7, Lorbek in Bubnić po 5, Sanon in Kastrati po 4, Begić 1; Davis 17, Nikolić 11, Kosić 10, Pajić 9, Batur in Fon 8, Šantelj in Drobnjak po 6, Holcomb in Đuranović po 2.



Ob 20.15:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

-:- (22:16, 25:19, -:-, -:-)

Igrajo na dve zmagi. Drugi tekmi bosta 12. maja, morebitni tretji pa 14. maja.





