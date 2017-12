Petrol Olimpijo proti Banvitu pokopal slab začetek

Pri Ljubljančanih prvi strelec Jordan Morgan

19. december 2017 ob 18:30,

zadnji poseg: 19. december 2017 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v Ligi prvakov doživeli šesti poraz, potem ko jih je v 9. krogu v Stožicah s 65:57 premagal turški Banvit, ki ga vodi Sašo Filipovski, zanj pa je v Ljubljani uspešno igral tudi Gašper Vidmar.

Gostje so v Stožicah hitro prevzeli pobudo. Po 4:5 v 3. minuti so namreč naredili delni izid 15:2 in se v 8. minuti odlepili na 20:6. Prevladovali so v vseh elementih igre. Imeli so natančen met, boljši skok, na drugi strani pa Ljubljančani niso našli rešitev za njihovo agresivno obrambo. Prva četrtina se je po trojki Gecima končala s 25:10 za goste. Tudi druga četrtina ni prinesla bistveno boljše igre Ljubljančanov. Izid polčasa je s trojko pol minute pred koncem postavil Devin Oliver (25:37).

Dve trojki Badžima za -2

V drugem delu so zmaji le pokazali boljši obraz. Pred zadnjo četrtino so razliko zmanjšali na -10 (41:51), nato pa je Roko Badžim šest minut pred koncem z dvema trojkama približal Ljubljančane le na -2 (51:53). Sledila sta dva zaporedna koša Gašperja Vidmarja (51:57), ki je kraljevala pod obročema. Olimpija se ni predala vse do konca, a preobrata ni zmogla.

Jordan Morgan je bil z 18 točkami prvi strelec zmajev, Devin Oliver jih je dodal 16. Na drugi strani je bil Vidmar ob Angelu Caloirau s 14 točkami najboljši strelec gostov.

10. januarja proti Bayreuthu

Olimpija bo v naslednjem krogu, 10. januarja, gostovala pri nemškem Bayreuthu.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA C, 9. krog



PETROL OLIMPIJA - BANVIT

57:65 (10:25, 15:12, 16:14, 16:14)

Morgan 18, Oliver 16, Hrovat 7, Badžim in Lorbek 6, Špan 4; Vidmar (met 7/10) v 27 minutah in Caloiaro 14, Taylor 13, Gecim in Thomas po 5, Kulig, Öncel in Rautins in Öncel 4, Altintig 2.

Prosti meti: 8/12; 10/11

Met za dve: 17/45; 17/31

Met za tri: 5/24; 7/26

Skoki: 43; 37



Sreda ob 20.00:

ROSA RADOM - ESTUDIANTES



Ob 20.30:

STRASBOURG - BAYREUTH



Ob 21.30:

AEK ATENE - REYER VENEZIA

Lestvica: BANVIT 9 6 3 +34 15 REYER VENEZIA 8 5 3 +10 13 BAYREUTH 8 5 3 +24 13 STRASBOURG 8 5 3 +31 13 ESTUDIANTES 8 4 4 +7 12 AEK ATENE 8 4 4 +10 12 PETROL OLIMPIJA 9 3 6 -52 12 ROSA RADOM 8 1 7 -64 9

A. V.