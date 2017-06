Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Markelle Fultz s komisarjem lige Adamom Silverjem. Foto: Reuters Tudi Lonzo Ball nima daleč do novega kluba LA Lakerse, saj je bil rojen v sosednjem Anaheimu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Philadelphia izbrala Fultza, Denver pa Čančarja

Prvi izbrani Evropejec je bil Finec Markkanen

23. junij 2017 ob 07:14

Philadelphia je na naboru Lige NBA po pričakovanju prvega izbrala branilca Markella Fultza. Slovenski pridih je pustil Vlatko Čančar, ki je bil izbran 49., njegov klub pa je Denver.

19-letni Fultz je igral le leto za univerzo Washington, za katero je dosegal po 23,2 točke, 5,7 skoka in 5,9 podaje. Njegovi Huskiesi so imeli sicer slabo razmerje zmag in porazov 9-22, med drugim so izgubili tudi 13 zaporednih tekem.

Fultz: Kot da bi me poklical Bog

Izbor ni nobeno presenečenje. Fultz je bil dolgo na vrhu različnih seznamov, ki so razvrščali talente. Še bolj zadovoljen je bil, ko sta se Boston in Philadelphia nekaj dni pred naborom odločili za zamenjavo prvega in tretjega izbora, saj je bil zdaj izbran v klub, ki je od njegovega domovanja oddaljen dobri dve uri vožnje. "Ko sem zaslišal svoje ime, sem se počutil, kot da me kliče Bog," je bil navdušen, obregnil pa se je tudi ob kritike: "Ljudje se motijo, ko pravijo, da nisem zmagovalec. Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem borec. Poglejte dosežke v srednji šoli, sem zmagovalec!"

Boston je svoj tretji izbor unovčil s krilom Jaysonom Tatumom. 19-letni mladenič je svojo edino univerzitetno sezono prebil na Duku, kjer že 37. leto deluje Mike Krzyzewski. Vmes so kot drugi izbirali LA Lakersi, ki so se tudi po pričakovanju odločili za Lonza Balla (UCLA).

Najvišje izbrani Evropejec je 20-letni Finec Lauri Markkanen, ki ga je kot sedmega izbrala Minnesota. Košarkar, ki igra na položaju štiri in pet, je sezono prav tako preživel v študentski košarki, na univerzi v Arizoni.

Med 60 izbranimi igralci je pričakovano največ Američanov (46). V prvem krogu so bili od Evropejcev izbrani še Francoz Frank Ntilikina (New York, 8. izbor), Izraelec T. J. Leaf (Indiana, 18.), Britanec OG Anunoby (Toronto, 23.) in Latvijec Anžejs Pasečniks (Orlando, 25.).

Vlatko Čančar, ki je med letoma 2013 in 2016 igral za Union Olimpijo, zadnjo sezono pa odigral za Mega Leks, je bil izbran 49. Njegove usluge si je zagotovil Denver.

