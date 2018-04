Philadelphia izločila Miami - konec sezone za Dragića

Boston ugnal Milwaukee

25. april 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 04:47

Philadelphia - MMC RTV SLO

Goran Dragić in soigralci so končali sezono v Ligi NBA. Philadelphia je na peti tekmi uvodnega kroga končnice premagala Miami s 104:91 in dobila serijo s 4:1 v zmagah.



Sixersi, ki so pred dvema sezonama dobili le deset tekem, so pravo odkitje letošnje sezone in niso še rekli zadnje besede. V polfinalu vzhodne konference se bodo srečali z boljšim iz obračuna med Bostonom in Milwaukeejem. Celticsi vodijo s 3:2 v zmagah.

Vročica tokrat ni imela nobenega razigranega košarkarkarja. Dragić je dosegel najmanj točk v tej seriji, v 35 minutah jih je prispeval 15, izgubil pa je kar pet žog. Tudi Dwyane Wade ni imel svojega večera (11 točk, 4/15 iz igre). Najboljši strelec Miamija je bil Kelly Olynyk z 18 točkami.

Philadelphia si je odločilno prednost priigrala v tretji četrtini (34:20). Prepričljivo je dobila skok (53:40). Najboljši strelec srečanja je bil J.J. Redick s 27 točkami, zadel je pet trojk. Joel Embiid je dodal 19 točk in 12 skokov. Na zadnjih treh tekmah je 24-letni center zelo pomagal Sixersom, potem ko na uvodnih dveh srečanjih ni igral zaradi poškodbe.

Vročica zdržala do odmora

Miami je znova držal priključek do odmora (46:46). Nobena ekipa si ni priigrala višje prednosti v prvem polčasu, moštvi sta se izmenjevali v vodstvu. Dragić je do odmora dosegel 10 točk.

Tehnična napaka Dragića podžgala Sixerse

Na začetku drugega polčasa je Dragić z roko zadel Simmonsa v obraz in prejel tehnično napako. Trener Brett Brown je bil jezen na sodnike, zahteval je pregled posnetka in celo izključitev junaka lanskega evropskega prvenstva. To je podžgalo Sixerse, ki so se razigrali. Robert Covington je bil natančen izza črte (54:48) in Erik Spoelstra je vzel minuto odmora.

Ključna tretja četrtina

Gostitelji so ujeli pravi ritem v napadu, po polaganju Šarića in novi trojki Covingtona so povedli s 66:54. Obramba Miamija ni uspela zaustaviti prodornih košarkarjev Philadelphie, z delnim izidom 11:3 so Sixersi po polaganju Embiida povedli kar z 80:62 minuto in pol pred koncem tretje četrtine.

Velika neumnost Jamesa Johnsona

Na začetku zadnje četrtine je Miami z delnim izidom 10:0 ujel priključek. Tyler Johnson je zadel dve trojki zapored, natančna sta bila še Dragić in Wade. Philadelphia več kot štiri minute ni dosegla niti točke in prednost se je znižala na 87:79. Veliko neumnost je naredil James Johnson, ki je namerno porinil Marca Belinellija s parketa. Prejel je osebno in še tehnično napako. Gostitelji so povedli z 90:79. Odlični Redick je zadel izza črte dve minuti pred koncem za 100:89 in veliko slavje v Wells Fargo Centru se je začelo.

Navijači že sanjajo o ponovitvi leta 2001, ko so Sixersi na krilih izjemnega Allena Iversona zadnjič igrali v velikem finalu Lige NBA.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

PHILADELPHIA (3) - Miami (6) 4:1

104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25)

Redick 27 (5/10 za tri), Embiid 19 in 12 skokov, Simmons 14 in 10 skokov, Belinelli 11, Covington 10, Šarić 8, A. Johnson 6, Ilyasova 5, McConnell 4; Olynyk 18, T. Johnson 16, Dragić 15 (6/16 iz igre, 2/6 za tri), 4 podaje, 1 skok in 5 izgubljenih žog v 35 minutah, Winslow 12, Wade 11 (4/15 iz igre), Ellington 9, J. Johnson in Adebayo po 4, Whiteside 2.



BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) 3:2

92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26)

Horford 22 in 14 skokov, Rozier 16, Brown 14, Morris 10; Middleton 23, Parker 17, Antetokounmpo 16, 10 skokov in 9 podaj, Bledsoe 16.

Sreda:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 2:2



CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 2:2







Zahodna konferenca, 1. krog:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) 3:1



Sreda:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) 3:1



OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 1:3

Že odigrano:

NEW ORLEANS (6) - Portland (3) 4:0

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.