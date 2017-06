Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trener Zlatoroga Aleš Pipan ostaja na klopi Laščanov. Foto: BoBo Sorodne novice Rogaška v drugem polčasu razbila Zlatorog Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pipan na klopi Zlatoroga tudi v novi sezoni

58-letni trener bo vodil Laščane že 12. sezono

16. junij 2017 ob 17:16

Laško - MMC RTV SLO/STA

Aleš Pipan bo tudi v naslednji sezoni vodil košarkarje Zlatoroga. 58-letni strokovnjak je že začel s sestavo ekipe.

To bo Pipanova že 12. sezona na klopi Laščanov. Laščani se v minuli sezoni niso uvrstili v finale domačega košarkarskega prvenstva Lige Nova KBM, v polfinalu je bila boljša Rogaška.

Pipan tudi član jugoslovanske reprezentance

Pipan je v svoji karieri igral za klube KK Celje, KK Olimpija in KK Šoštanj, za jugoslovansko reprezentanco pa je leta 1978 odigral trinajst tekem. Kot glavni trener je vodil klube KK Maribor, KK Zagorje, KK Krka in KK Zlatorog Laško, med letoma 2005 in 2007 pa je bil selektor slovenske reprezentance. Pod njegovim vodstvom je reprezentanca nastopila na evropskem prvenstvu 2005, kjer je osvojila šesto mesto, svetovnem prvenstvu 2006, kjer je osvojila 13. mesto, in evropskem prvenstvu 2007, kjer je osvojila sedmo mesto, za tem ga je na mestu selektorja zamenjal Jure Zdovc.

Maja 2011 je postal selektor košarkarske reprezentance Poljske. Oktobra 2012 je odšel v Skopje kot glavni trener ekipe KK MZT Skopje, nato je bil trener ljubljanske Olimpije. Pred dvema letoma se je znova usedel na klop Laščanov.

