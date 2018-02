Po treh dneh v bolnišnici Vidmar prišel na zbor reprezentance

Na seznamu ni igralcev iz evroligaških klubov

19. februar 2018 ob 18:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska košarkarska reprezentanca se je zbrala v Ljubljani, saj jo v petek in ponedeljek čakata dve tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Slovenci se bodo najprej pomerili s Črnogorci, nato pa še z Belorusi.

Med povabljenimi ni evroligaških igralcev, je pa na priprave prišel Gašper Vidmar, ki je bil pretekli teden tako bolan, da je moral celo za tri dni v bolnišnico. Center Banvita je poiskal zdravniško pomoč zaradi težav s sinusi, ki pa so zdaj že preteklost, tako da selektor Rado Trifunović pričakuje, da bo lahko računal na njegovo pomoč na tekmah s Črno goro v Podgorici v petek ob 20. uri in z Belorusijo tri dni pozneje v Minsku.

Obračun s Črnogorci bo za evropske prvake neprimerno pomembnejši kot tisti z Belorusijo, saj sistem tekmovanja določa, da tri najboljše ekipe iz te skupine napredujejo v novonastalo le z medsebojnimi točkami in rezultati. Glede na to, da Belorusija še nima zmage in bo verjetno zasedla zadnje mesto v skupini, bo petkov obračun v dvorani Morača že dal del odgovora o možnostih Slovenije za uvrstitev na SP 2019, ki bo na Kitajskem.

Manjkali bodo Goran in Zoran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph in Aleksej Nikolić

Selektor Rado Trifunović bo imel ta teden na voljo osem od dvanajstih košarkarjev, ki imajo doma zlate medalje z evropskega prvenstva v Carigradu. Manjkali bodo Goran Dragić, Luka Dončić, Anthony Randolph in Aleksej Nikolić, brez dovoljenja kluba za odhod v reprezentanco pa je ostal tudi Zoran Dragić, ki je član turškega Efes Anadoluja.

Trifunović: Cilj sta dve zmagi

"Cilj v tem drugem ciklusu kvalifikacij sta dve zmagi, želja pa je, da smo vsi zdravi in da nas krasi ekipni duh, s katerim smo prišli do zlate medalje pred pol leta. Zavedamo se, da bi bila zmaga v Črni gori velik plus, a hkrati vemo, da je v Podgorici vedno težko zmagati. Morali bomo biti stoodstotno osredotočeni in se hrabro zoperstaviti fizično precej močnejši ekipi," pravi Trifunović, ki bo imel tokrat tudi pomoč svetovalca, legendarnega Marka Miliča, čigar naloga bo vnos dodatne pozitivne energije med igralce in strokovno vodstvo.

Slovenija bo v Črno goro - pot bo iz Podgorice podaljšala v Minsk - odpotovala v četrtek, na letalu redne linije pa bo štirinajst igralcev - Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Edo Murić, Luka Vončina, Žan Mark Šiško, Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic - ter približno 50 navijačev.

SVETOVNO PRVENSTVO 2019



KVALIFIKACIJE, prvi del

Skupina A



3. KROG

Petek ob 20.00:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

BELORUSIJA - ŠPANIJA



4. KROG

Ponedeljek ob 17.30:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 +21 4 ČRNA GORA 2 1 1 +11 3 SLOVENIJA 2 1 1 +5 3 -------------------------------------- BELORUSIJA 2 0 2 -37 2 V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.



Skupina B



3. KROG

Petek:

ŠVEDSKA - TURČIJA

LATVIJA - UKRAJINA



4. KROG

Ponedeljek:

UKRAJINA - ŠVEDSKA

LATVIJA - TURČIJA

Lestvica: TURČIJA 2 2 0 4 UKRAJINA 2 1 1 3 LATVIJA 2 1 1 3 -------------------------------------- ŠVEDSKA 2 0 2 2 V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP bodo vodila prva tri mesta.

