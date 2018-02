Poezija Jokića v Milwaukeeju - najhitrejši trojni dvojček v zgodovini

16. februar 2018 ob 06:32

V Ligi NBA sta bili na sporedu zadnji dve tekmi pred nedeljsko tekmo All Star v Los Angelesu. Denver je v Milwaukeeju zadel 24 trojk, kar je rekord kluba (123:134).

Junak srečanja v BMO Harris Bradley Centru je bil Nikola Jokić, ki je prispeval trojni dvojček (30 točk, 17 podaj in 15 skokov). 22-letni Srb je trojni dvojček dosegel že minuto in 54 sekund pred koncem prvega polčasa, kar je najhitreje v zgodovini Lige NBA.

Tudi Giannis Antetokounmpo pri Bucksih je imel trojni dvojček (36 točk, 11 skokov in 13 podaj). Z devetim trojnim dvojčkom je postavil klubski rekord, pred tem ga je držal legendarni Kareem Abdul-Jabbar, ki je nato blestel predvsem pri LA Lakersih. 27 točk je dodal Eric Bledsoe. Razplet tekme ni bil vprašljiv, saj so gostje v zadnjem delu vodili že z več kot 20 točkami razlike.

"Že od začetka tekme mi je šlo odlično. Vsi meti so bili uspešni. Morda sem bil nato še malce bolj agresiven," je bil zadovoljen "Joker", ki je bil za trojni dvojček na parketu le 14 minut in 33 sekund. Od 27. januarja je neustavljiv, saj je nanizal kar štiri trojne dvojčke.

Butler zaustavil Lakerse

Minnesota je premagala LA Lakerse s 119:111. Jezerniki so se v Target Centru odlično upirali tri četrtine. Blestel je Ivica Zubac, ki je zadel vseh osem metov iz igre. Center je dosegel 19 točk, kar je največ v letošnji sezoni. S silovitim zabijanjem je poskrbel za zadnje vodstvo Lakersov na srečanju (98:99). V odločilnih trenutkih je blestel Jimmy Butler, ki je z blokadama zaustavil Isaiaha Thomasa in Juliusa Randla.

Taj Gibson je dosegel 28 točk, Butler 24, Jeff Teague pa 20. "Na takih tekmah odloča obramba. Vsi se zavedamo, kako dobro lahko igramo, če smo dovolj agresivni. V uvodnih treh četrtinah nismo bili in to se je poznalo," je bil zadovoljen Butler. Volkovi so zadnjo četrtino dobili s 35:20.

"Minnesota ima kar nekaj izkušenih igralcev, ki v končnici tekme odigrajo najbolje. Butler je zrežiral preobrat v zadnji četrtini," je pojasnil trener Lakersov Luke Walton, ki računa, da se bo Lonzo Ball vrnil naslednji teden.

Saundersa dvignili pod strop Target Centra

V Target Centru so se spomnili legendarnega trenerja Flipa Saundersa, ki je umrl leta 2015 po dolgem boju z rakom. Pod strop so dvignili prapor v njegov spomin. V dvorani so bili na slovesnosti tudi Chauncey Billups, Sam Cassell, Troy Hudson, Latrell Sprewell, John Thomas in Gary Trent.

Redni del Lige NBA se nadaljuje naslednji četrtek.

Četrtkovi tekmi:

MILWAUKEE - DENVER 123:134

Antetokounmpo 36 (14/21 iz igre), 13 podaj in 11 skokov, Bledsoe 27, Middleton 17, Zeller 14, Parker 12, Snell 10; Jokić 30 (11/14 iz igre, 3/3 za tri), 17 podaj in 15 skokov, Harris 28, Murray 26, Barton 19, Lyles 12.

MINNESOTA - LA LAKERS 119:111

Gibson 28 (11/16 iz igre), Butler 24, Teague 20, Crawford 15; Randle 23 in 9 skokov, Zubac 19 (8/8 iz igre) in 11 skokov, Ingram in Caldwell Pope po 17.

