Pokal Spar: Helios Suns - Union Olimpija (3. četrtina)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

15. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 18:41

Domžale - MMC RTV SLO

Ob 18. uri se je začela povratna četrtfinalna tekma Pokala Spar med Helios Sunsi in Unionom Olimpijo. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ljubljančani so prvo tekmo v torek gladko dobili s 87:70, medtem ko so košarkarji Konjic presenetili in z 88:84 premagali Hopse s Polzele. Povraten obračun slednjih ekip se bo začel ob 19. uri.

Danes bosta zvečer prvo četrtfinalno tekmo odigrali tudi Sixt Primorska in Krka.

Pokal Spar, povratne tekme, danes ob 18.00:

HELIOS SUNS - UNION OLIMPIJA

-:- (8:19, 23:21, 10:12, -:-)

Ob 19.00:

ZLATOROG - ROGAŠKA

HOPSI POLZELA - KONJICE

Četrtek ob 18.00:

KRKA - SIXT PRIMORSKA

Prve tekme:

KONJICE - HOPSI POLZELA

88:84 (22:26, 17:18, 19:18, 30:22)

Jereb 43, Muzel 11; Hodžić 22, Čup 20.

UNION OLIMPIJA - HELIOS SUNS

87:70 (26:19, 24:19, 21:16, 16:16)

Oliver 21, Hrovat, Janković 15;Jones 18

ROGAŠKA - ZLATOROG

63:62 (20:18, 14:12, 9:20, 20:12)

Đuranović 15, Johns in Drobnjak 9; Tratnik 17.

Danes ob 20.15:

SIXT PRIMORSKA - KRKA

M. L.