Polfinale Evrolige: Fenerbahče - Real Madrid (10' 21:13)

Olympiacos vseskozi lovil, na koncu pa strl CSKA

Košarkarji Olympiacosa so prvi finalisti zaključnega turnirja Evrolige, potem ko so v Carigradu z 82:78 premagali branilca naslova, moskovski CSKA.

Moštvi sta bili poravnani do 9:9, nato pa je Cska naredil delni izid 9:1. Miloš Teodosić, ki ni začel tekme, je v tem nizu dal pet točk. Moskovčani so tudi v drugi četrtini nadaljevali odlično. Razpoloženi Teodosić je z dvema zaporednima trojkama in zadetim prostim metom poskrbel za +12 (37:25) v 19. minuti.

Cska povedel s 40:27

Teodosić (skupaj 15 točk) je 40 sekund pred koncem zadel še eno trojko za 40:27, a se je Olympiacos izjemno vrnil. Po trojkah Vangelisa Mantzarisa in Dimitriosa Agravanisa v zadnjih sekundi prvega polčasa je semafor od odmoru kazal "le" 40:33.

Mantzaris in Agravanis Olympiacos "vrnila v igro"

Cska se je ob koncu tretje četrtine, v 28. minuti, odlepil na 60:49, a je Olympiacos spet pokazal trdoživost. Po dveh zaporednih trojkah Mantzarisa in eni Agravanisa, le sekundo pred iztekom četrtine, je semafor kazal 64:60. Agravanis je nato z zadetima prostima metoma na začetku zadnjega dela Grke približal le na -2 (64:62).

Spanoulis zadeval, ko je bilo najtežje

V 36. minuti pa je Vassilis Spanoulis, ki pred tem ni bil razpoložen, s prodorom izenačil na 69:69. Isti igralec je manj kot dve minuti pred koncem s trojko preko Viktorja Hrjape poskrbel za vodstvo Olympiaciosa (74:73). Po minuti odmora je Nando De Colo zapravil napad, na drugi strani pa je Khem Birch (podaja Spanoulisa) zabil za 76:73. Teodosić je s trojko izenačil, a je 40 sekund pred sireno s trojko vrnil Erick Green (79:76). Teodosić je nato zadel en prosti met (77:79). Olympiacos je zapravil napad, Teodosić je stekel v napad in šest sekund pred koncem zgrešil trojko. Žogo je ujel Spanoulis, nad njim je bila narejena osebna napaka. Branilec Olympiacosa je zadel en prosti met. Vse upe Moskovčanov je sekundo pred koncem s prostih metov zatrl Green.

V drugem polfinalu se "gostitelj" turnirja Fenerbahče, ki ga vodi Željko Obradović, meri z madridskim Realom, za katerega igra slovenski košarkarski "biser" Luka Dončić.

KOŠARKA



EVROLIGA (M)



ZAKLJUČNI TURNIR, Carigrad

CSKA Moskva - OLYMPIACOS

78:82 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

Teodosić 23, De Colo 16, Jackson 12, Hines 8, Augustine, Higgins 6, Hrjapa 3, Kurbanov in Voroncevič 2; Printezis, Papanikolau in Spanoulis po 14, Mantzaris 12, Agravanis in Green 8, Milutinov 5, Birch 4, Papapetrou 3.

Prosti meti: 28/34; 18/23

Met za dve: 16/38; 11/35

Met za tri: 6/16; 14/33

Skoki: 32; 40





Danes ob 20.30:

FENERBAHČE - REAL MADRID

-:- (21:13, -:-, -:-, -:-)



Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

