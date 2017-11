Prepelič: Če bi imel podpisano z Realom, bi bil verjetno že v Madridu

Tretji strelec francoskega prvenstva

22. november 2017 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če v reprezentanci ni najboljših dveh slovenskih strelcev z evropskega prvenstva, Gorana Dragića in Luke Dončića, pa je tu tretji najboljši s pohoda na vrh stare celine, Klemen Prepelič.

25-letni košarkar je na devetih tekmah v Helsinkih in Carigradu v povprečju dosegal 13,8 točke na srečanje in, kot zapisano, sta bila od njega učinkovitejša le Slovenca, ki sta se znašla v idealni peterki turnirja. Zdaj, ko zaradi tekem v Ligi NBA in Evroligi njiju ni, bo udarna moč reprezentance v napadu zagotovo Prepelič, ki je nepozabno partijo odigral v finalu EuroBasketa. Ko omenjenih ni bilo na parketu, je skupaj s še enim manjkajočim Aleksejem Nikolićem in Jako Blažičem, s katerim bosta tvorila udarni duet v prvem kvalifikacijskem oknu, vodil slovensko igro. Prle je v odločilnih trenutkih dal nekaj izjemno pomembnih košev, srečanje pa končal kot drugi strelec za Dragićem z 21 točkami.

Tako kot praktično vsi evropski prvaki je tudi ostrostrelec iz Slovenske Bistrice formo in predvsem samozavest prenesel v klubsko majico. Letos se je iz Limogesa v Franciji preselil v Levallois. Je prvi strelec kluba, z dobrimi 18 točkami na srečanje pa tudi tretji v državnem prvenstvu: "Številke dokazujejo, da vsi igramo zelo dobro in imamo resne vloge v klubih, nekateri celo vodilne. Samozavest je zelo pomemben dejavnik v športu, še posebej v ekipnem, kjer se je treba vedno znova podrejati nekim drugim stvarem. Vesel sem, da vsi fantje igrajo in imajo konkretno minutažo, ker, kot vemo, je imel pred lansko reprezentančno akcijo redko kdo od nas želeno vlogo."

Kljub dobrim igram Prepeliča, pa Levalloisu, ki je zastavil ambiciozni projekt, ne gre po željah. V Evropskem pokalu je na šestih tekmah zmagal le enkrat in je v svoji skupini zadnji, v domači ligi pa ima razmerje zmag in porazov 3/7, kar zadostuje za skromno 16. mesto: "Iskreno bi bil raje 20. strelec lige in bi imeli kakšno zmago več. Imamo ogromno poškodovanih igralcev. Zdaj smo bili dva tedna brez peterice in to večino visokih igralcev. Ko igraš proti ekipi, kot je Darušafaka, moraš imeti popolno moštvo. Ko smo ga imeli, smo izgubili le za dve in pokazali, da lahko igramo z vsakim. Dejstvo pa je, da potrebujemo vsakega. Liga je močnejša, kot je bila lani. Ekipe, ki so se lani borile za končnico, so večinoma zadržale svoje zasedbe, Limoges, kjer sem igral, je zvišal proračun, mi pa smo povsem renovirali ekipo. Lige je izenačena, zanimiva, a vendarle še zdaleč ne na nivoju španske, turške ali pa Lige VTB."

Stik z Realom, a še brez dogovora

Z dobrimi igrami je nase opozoril močnejša moštva in kmalu se lahko zgodi, da bo zaigral na višji ravni. Govorilo se je, da se zanj zanima celo Real Madrid in da je že dogovorjen s kraljevim klubom za naslednjo sezono, a Prepelič je takšen dogovor zanikal: "Prah se dviguje in veliko je nekih pogovorov. Real je od vseh pokazal največ zanimanja, a sem v situaciji, ko preprosto ne morem iti prek pogodbe. V klubu so zgradili ekipo okoli mene in me ne bi kar tako pustili. Ni pa prišlo do nobene ponudbe, odškodnine ali česar koli, da bi bili konkretni pogovori. Pokazali so interes, a ni bilo nobenega papirja. Vsi vemo, kaj je Real Madrid. Če lahko v Evropi izbiram, bi šel tja. Če bi imel kaj podpisano z Realom, bi bil verjetno že v Madridu."

"Tudi Luka Dončić mi je povedal, da ima Pablo Laso dobro mišljenje o meni, a ni nobenega dogovora. Sem pa pripravljen na pogovore. Prejšnji teden, ko smo v Carigradu igrali z Darušafako, sem se srečal z nekdanjim soigralcem in prijateljem Ermalom Kuqom, ki je oglednik za Los Angeles Clipperse in je izrazil željo, da bi zanje igral poletno ligo. Povedal sem mu, da je to čez osem mesecev in da ne vemo, niti, kaj se bo zgodilo jutri. Tako da v tem trenutku ne morem obljubljati nobenih stvari. Trenutno imam pogodbo v Parizu in dokler bo tako, bo tako tudi ostalo. Moj agent je bil v stiku z Realom, bile so tudi ponudbe Gaziantepa, kjer me je želel Dedas. Veliko je špekulacij. Pogovori so, a v Parizu me ne bi kar tako izpustili," je ob tem dodal.

Zrušiti prvake bo motivacija za vsako ekipo

Toda zdaj so misli usmerjene v reprezentanco in v prva kvalifikacijska obračuna za svetovno prvenstvo proti Belorusiji in Španiji, pri čemer Prepelič pravi, da bi bil zadovoljen le z dvema zmagama: "Zagotovo bo zrušiti evropske prvake predstavljajo največjo motivacijo za vsako ekipo. Še posebej Španija se bo hotel oddolžiti za tisti poraz, a polfinala ne moreš primerjati s kvalifikacijami, hkrati pa je še podkrepljeno z dejstvom, da sta obe reprezentanci močno spremenjeni. Ta naslov za nas predstavlja neko obvezo, obenem pa tudi dodatno motivacijo. Vsak dan se je treba dokazovati in pokazati, da si najboljši. Smo evropski prvaki, ampak to je preteklost in tu je nova zgodba. Treba se je pripraviti na novo tekmovanje. Tako kot je za nas dodatna motivacija, je mislim, da tudi za navijače in upam, da bodo Stožice polne. Menim, da si to tudi zaslužimo."

"O Belorusih ne vem veliko. Čez VTB ligo poznam nekaj igralcev, to je pa vse. Španijo pa po igralcih poznam. Vemo, na kakšen način igrajo, z ogromno tranzicije in to se pri Scariolu ne spreminja. Verjamem, da bo strokovni štab naredil vse, da bomo zmagali. Vsi so izkušeni mački in so z izjemo Igorja ostali na svojih položajih," je povedal o nasprotnikih in glede vlog v moštvu dodal: "Košarka je ekipni šport in tu je 12 fantov, od katerih ima vsak svojo kakovost in bo vsak nekaj dal ekipi. Trener pa je tu, da razporedi vloge. Tako kot se je vedelo med zadnjo akcijo, se bo tudi zdaj. Manjka jedro ekipe, pet najpomembnejših igralcev tega uspeha, toda tudi drugi znamo igrati. Recimo Španija je brez cele ekipe. Tudi pri Črni gori bodo manjkali številni. Zagotovo gre to na roko na papirju manjšim reprezentancam. Recimo pri Poljski bo manjkal le en, ekipa bo praktično identična kot na prvenstvu in vemo, da so povzročali vsem veliko težav, tudi nam. Kdor je tu, se bo častno boril za dres. V to sploh ne dvomim."

Omić želi igrati, a ima svoje pogoje

Čeprav se z vsemi soigralci odlično razume, pa znova v reprezentanci pogreša najboljšega prijatelja Alena Omića, ki mu Rado Trifunović ni mogel zagotoviti stalnega mesta v ekipi, česar praktično nima noben posameznik. Pred prvenstvom je prednost dobil Anthony Randolph, ki ga Slovenija bolj potrebuje in je trenutno tudi kakovostnejši posameznik. Američan ima razumljivo prednost tudi zdaj. "Omić je žalosten, da ne more biti del tega, prav tako je bil, ker ni bil del EuroBasketa. Hkrati je bil vesel za nas, da smo osvojili. Zagotovo je najtežje njemu. Odraščal je v Sloveniji, dal ogromno reprezentanci in tudi reprezentanca njemu. Odraščal je z vsemi fanti, ki so zdaj tu. Imel je svoje želje, zveza pa je bil korektna do njega, saj so mu povedali vnaprej. Enako je bilo zdaj. Mogoče bi tokrat bil, pa potem februarja ne. On tudi ni ena ovca, da se ga kar tako vozi, ko se bo nekdo odločil, da naj pride, bo prišel, sicer pa ne. Alen je spoštovanja vreden igralec, ki ima zelo visoko pogodbo in igra za ogromno denarja. Ima željo igrati za reprezentanco, a ima tudi on svoje pogoje oziroma bolje rečeno želje. To je normalno," je zaključil Prepelič.

Tilen Jamnik