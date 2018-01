Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenija je v kvalifikacijah za SP 2019 najprej premagala Belorusijo, nato pa izgubila s Španijo. Naslednji tekmec bo 23. februarja Črna gora. Foto: BoBo Dodaj v

Rado Trifunović februarja računa tudi na evroligaše

Na seznamu 21 imen

23. januar 2018 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor košarkarjev Rado Trifunović je objavil širši seznam kandidatov za nastop v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Vabilo je dobil tudi Luka Dončić.

Na seznamu je enaindvajset igralcev, med njimi poleg Dončića, ki letošnjo sezono blesti pri Realu, še Anthony Randolph, Zoran Dragić, Aleksej Nikolić, Edo Murić in Jurij Macura, ki na prvih dveh tekmah kvalifikacij novembra lani niso sodelovali zaradi prepovedi klubov, ki nastopajo v Evroligi.

"Širši seznam košarkarjev za drugi cikel kvalifikacij za SP je precej podoben tistemu za prvega. Na spisku ni Alena Omića in Jana Kosija, uvrstitev na širši seznam pa si je z dobrimi predstavami v zadnjih dveh mesecih prislužil Luka Vončina. Na seznamu je 21 košarkarjev, namenoma pa smo pustili prostor še za tri igralce, saj je do začetka drugega cikla še en mesec. Vse fante redno spremljam in samo želimo si lahko, da ostanejo zdravi in še naprej v tako dobri formi," je povedal Radovan Trifunović.

Na seznamu sta med drugim tudi Gašper Vidmar in Klemen Prepelič, ki sta bila najboljša posameznika Slovenije na uvodnih dveh tekmah, zmagi nad Belorusijo (87:74) in porazu na gostovanju v Španiji (92:84).

Slovenija bo v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem igrala dve tekmi; 23. februarja v gosteh s Črno goro in 26. februarja z Belorusijo v Minsku. Priprave se bodo začele 19. februarja.

V drugi del kvalifikacij za SP se bodo uvrstile prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Ekipe iz skupin A in B, C in D, E in F, G in H nato tvorijo nove skupine s šestimi moštvi, medsebojni rezultati iz prvega dela kvalifikacij pa se prenašajo. Na svetovno prvenstvo se bodo uvrstile po tri reprezentance iz vsake od štirih skupin drugega dela.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2019, prvi del, skupina A

3. krog, petek, 23. februarja:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

BELORUSIJA - ŠPANIJA

4. krog, ponedeljek, 26. februarja:

BELORUSIJA - SLOVENIJA

ŠPANIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 2 2 0 +21 4 ČRNA GORA 2 1 1 +11 3 SLOVENIJA 2 1 1 +5 3 -------------------------------------- BELORUSIJA 2 0 2 -37 2

T. O.