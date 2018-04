Razigrana Philadelphia v drugem polčasu zmlela Miami

15. april 2018 ob 02:00,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 04:42

Philadelphia - MMC RTV SLO

Košarkarji Philadelphie so najbolj vroča ekipa Lige NBA. Redni del so končali s 16 zaporednimi zmagami, tudi končnico Lige NBA pa so odprli udarno. Miami so na uvodni tekmi odpravili kar s 130:103.

Prava evforija je vladala v Wells Fargo Centru že ob predstavitvi igralcev. Pred dvema letoma so Sixersi zmogli le deset zmag v rednem delu, letos pa so presegli vsa pričakovanja in že prva tekma je pokazala, da so apetiti navijačev upravičeno visoki.

Vročica je ob odmoru vodila s 60:56, nato pa ni imela možnosti. Drugi polčas so gostitelji dobili kar s 74:43. Zadeli so 18 trojk, kar je največ v zgodovini kluba na tekmah končnice.

Goran Dragić ni imel svojega večera. V 31 minutah je prispeval 15 točk (4/14 iz igre, 3/4 za tri). Izgubil je štiri žoge, zbral pa tudi pet skokov in štiri podaje. Najboljši strelec gostov iz Floride je bil Kelly Olynyk s 26 točkami (4/5 za tri).

Embiida sploh niso pogrešali

Sixersi so imeli precej več razigranih košarkarjev, čeprav je poškodovani center Joel Embiid soigralce spodbujal v obleki na klopi. J.J. Redick je dosegel 28 točk, štirikrat je bil natančen izza črte. Štiri trojke sta zadela tudi Dario Šarić in Marco Belinelli. Novinec Ben Simmons je prispeval 17 točk in 14 podaj, Ersan Ilyasova pa 17 točk in 14 skokov.

Miami malce boljši v prvem polčasu

Gostitelji so sredi prve četrtine povedli z 19:12, vendar je imel Miami pripravljen pravi odgovor. Z delnim izidom 23:4 je Vročica prišla do lepe prednosti (23:35). Blestel je Olynyk, ki je zadel dve trojki. Po 12 minutah je Miami vodil za šest točk (29:35). V drugi četrtini sta se moštvi izmenjevali v vodtvu, tik pred odmorom pa je Miami prišel do majhne prednosti (56:60).

Sixersi neustavljivi v nadaljevanju

Dragić je drugi polčas odprl s trojko, potem pa se je gostom popolnoma ustavilo. Skoraj pet minut niso dosegli niti točke in Philadelphia je s serijo 15:0 prevzela nadzor. Razigral se je Ilyasova, gostitelji so s hitro igro popolnoma shladili Vročico. Po treh četrtinah je bil Miami že v velikih težavah (90:78).

Srečanje je bilo odločeno po delnem izidu 13:0 v zadnji četrtini. Šarić je zadel dve trojki zapored, potem pa je bil izza črte natančen še Redick za 112:87 šest minut pred koncem.

V dvorani tudi legendarni Iverson

Največji aplavz je dobil Allen Iverson, ki je še vedno prava ikona v mestu. Neustavljiv je bil predvsem leta 2001, ko so Sixersi zadnjič igrali v finalu Lige NBA. Takrat so se uvrstili v finale Lige NBA, kjer pa so bili s 4:1 v zmagah boljši LA Lakersi.

Warriorsi razbili Spurse

Na uvodni tekmi letošnje končnice je Golden State razbil San Antonio s 113:92. Branilci naslova so tudi brez Stephena Curryja prevladovali od začetka. Brez Kawhija Leonarda so Spursi nemočni, najboljšega igralca pogrešajo precej bolj kot Warriorsi pogrešajo Curryja.

Blestel je Klay Thompson, ki je zadel pet trojk iz šestih poskusov. Zgrešil je le dva meta iz igre (11/13) in prispeval 27 točk. MVP lanskega finala Kevin Durant je dosegel 24 točk. Presenetil je center JaVale McGee s 15 točkami. Gostitelji so dobili skok kar z 51:30.

Že do odmora so bili Spursi nemočni (57:41). Tony Parker in Manu Ginobili igrata le še v stranskih vlogah, tudi Danny Green in Pau Gasol sta daleč od prave forme. Razočaral je tudi LaMarcus Aldridge s 14 točkami (5/12 iz igre) in le dvema skokoma.

V lanski sezoni je bil to finale Zahoda, Warriorsi so zmagali s 4:0 v zmagah. Vse kaže, da bo San Antonio letos zelo hitro končal sezono, že ena zmaga v tej seriji bo uspeh.

Vzhodna konferenca, 1. krog:

TORONTO (1) - WASHINGTON (8) 1:0

114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21)

Ibaka 23 (3/4 za tri) in 12 skokov, Wright 18, DeRozan 17, Anunoby in Miles po 12; Wall 23 in 15 podaj, Morris 22 in 11 skokov, Beal 19, Scott 14.



PHILADELPHIA (3) - MIAMI (6) 1:0

130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25)

Redick 28 (4/6 za tri), Belinelli 25 (4/7 za tri), Šarić 20 (4/6 za tri), Simmons 17 in 14 podaj, Ilyasova 17 in 14 skokov, Covington 9, Fultz 5, Korkmaz 3, Johnson, McConnell in Anderson po 2; Olynyk 26 (4/5 za tri), Dragić 15 (4/14 iz igre, 3/4 za tri), 5 skokov in 4 podaje v 31 minutah, J. Johsnon 13, Wade 11, T. Johnson in Winslow 9, Adebayo in Ellington po 6, Richardson 4, Whiteside in McGruder po 2.

Nedelja:

BOSTON (2) - MILWAUKEE (7) 0:0



CLEVELAND (4) - INDIANA (5) 0:0

Zahodna konferenca, 1. krog:

GOLDEN STATE (2) - SAN ANTONIO (7) 1:0

113:92 (28:17, 29:24, 29:22, 27:29)

Thompson 27 (11/13 iz igre, 5/6 za tri), Durant 24, 8 skokov in 7 podaj, McGee 15, Green 12, 11 podaj in 8 skokov, Livingston 11; Gay 15, Forbes in Aldridge po 14.



PORTLAND (3) - NEW ORLEANS (6) 0:0



Nedelja:

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) 0:0



OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) 0:0



Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.