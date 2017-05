Real v peklu Carigrada proti Obradovićevemu Fenerju in množici navijačev

Začenja se vrhunec evropske košarkarske sezone. V Carigradu se bosta v polfinalu najprej pomerila CSKA in Olympiacos (17.30), nato pa še Real Madrid in Fenerbahče (20.30).

Po spremenjenem formatu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, kjer se je 16 klubov pomerilo po ligaškem sistemu vsak z vsakim, bo končna odločitev znova padla na turnirju četverice. Carigrad je v letošnjem letu središče evropske košarke. V dvorani Sinan Erdem bo najprej okronan novi evropski klubski prvak, septembra pa bodo tu še zaključni boji EuroBasketa. V Carigradu bo igrala tudi ena skupina evropskega prvenstva. To bo gostilo domovanje Fenerja Ülker Sports Arena. V turško košarko je bilo v zadnjih letih vloženega ogromno denarja in pričakujejo, da bo letos Fenerbahče, ki bo imel za sabo glasno spodbudo navijačev, le prinesel prvi naslov evropskega prvaka.

Dončić pred največjim izzivom kariere

Tretjič zapored se je klub prebil na zaključni turnir. Po četrtem mestu pred dvema letoma v Madridu je bil lani v Berlinu drugi, potem ko je po razburljivem finalu po podaljšku klonil pred CSKA-jem (96:101). Vsi ključni košarkarji so ostali v klubu. Glavni organizator igre je še vedno Bobby Dixon, Ekpe Udoh kraljuje pod obročema in je prvi skakalec ter bloker Evrolige, v zadnjem času pa je v izvrstni formi Bogdan Bogdanović, ki je imel letos težave s poškodbo. "Najbolj pomembno je, da moji igralci imajo izkušnje iz lanskega leta. Ekipa je praktično nespremenjena in to nam bo letos v veliko pomoč. Od začetka sezone vsi govorijo, da je Final Four v Carigradu in da moramo priti na turnir. Zdaj smo tu in smo veseli, da imamo to priložnost. Nič se ni spremenilo. Tudi lani nas je spodbujalo ogromno navijačev. To je del tekme, igralci pa vključno z mano morajo oziroma moramo biti pripravljeni odigrati dobro srečanje," je povedal Željko Obradović, z osmimi naslovi evropskega prvaka najuspešnejši trener.

Devetkratni prvak Real je lani neuspešno branil naslov evropskega prvaka in se je poslovil po četrtfinalu, ko ga je s 3:0 izločil prav Fenerbahče. Letos je izid v zmagah 1:1. Igra kraljevega kluba se vrti okoli Sergia Llulla, nekaj fantastičnih predstav pa je v tej sezoni pokazal Luka Dončić, ko je tudi že odločal tekme. 18-letni slovenski mladenič je bil izbran za najboljšega mladega košarkarja v Evroligi. Zdaj je pred njim največji izziv v karieri. Pred carigrajskim turnirjem je igral zelo dobro in bil na zadnjih dveh tekmah najboljši posameznik Reala in celo MVP kroga v Evroligi. "Nisem vedel, kakšna je statistika in da smo v zadnjih dveh sezonah šestkrat klonili pred Fenerbahčejem, ampak pozabljate na tekmo, ki smo jo igrali pred sezono. Statistika me ne zanima in ne skrbi. Osredotočen sem le na to tekmo. Ne zanima me, če smo z nekom izgubili že 20-krat, razmišljamo samo o naslednji tekmi in kako jo dobiti, ne kaj se je zgodilo pred tem," je dejal trener Reala Pablo Laso.

Naslov brani CSKA, ki je lani sedmič stopil na vrh Evrope, najboljši pa je bil prvič po letu 2008. Šestič zapored in 14. v zadnjih 15 letih se je rdeča armada prebila na zaključni turnir. Pri moskovskem velikanu upajo, da bo nared Miloš Teodosić, ki ga pestijo poškodbe. Srbski organizator igre tvori z Nandom de Colojem najboljši branilski dvojec v Evropi. V zadnjem času ni bil v polnem trenažnem procesu. Teodosić je prvič podajalec Evrolige, de Colo, lanski MVP sezone in Final Foura, pa je drugi strelec in drugi po statističnem indeksu. "Zaradi novega formata je za nami zelo zanimiva sezona. Za vse je bilo nekaj novega. Drugačna so bile priprave, več je bilo potovanj, a smo uživali, ko smo igrali proti vsem ekipam Evrolige. To, da smo igrali proti vsem, nam zagotovo vsem pomaga pri pripravi na zaključni turnir in skavtiranju. Zdaj se bolj poznamo kot ostala leta. Lani smo se na primer s Fenerbahčejem pomerili prvič. Zavedamo pa se, da je Final Four zgodba zase. Po maratonu je treba odigrati polfinale, ki je praktično finale, saj popravnih izpitov ni. Tako bomo tudi šli v tekmo," je na novinarski konferenci v Carigradu razmišljal Grk na klopi CSKA-ja Dimitris Itoudis.

13 let je deloval pri Panathinaikosu, v polfinalu pa ga čaka dvoboj z velikim tekmecem atenskega kluba, Olympiacosom. Pirejčani, ki so trikrat postali evropski prvaki, so pred dvema letoma v Madridu premagali CSKA v polfinalu (68:70), pred tem pa v letih 2012 in 2013 že dvakrat presenetili z evropskim naslovom, ko niso veljali za favorita. Obakrat je blestel Vassilis Spanoulis, ki je tudi letos glavni nosilec igre. "Veseli smo, da smo tu. Sezona je bila zelo zanimiva in verjamem, da bo zaključni turnir še bolj. Dejstvo, da je v zadnjih sedmih sezonah šest različnih klubov osvojilo naslov, dokazuje, da je veliko močnih ekip in da številne imajo svojo priložnost, obenem pa tudi, kako težko je biti najboljši. Zagotovo je nepredvidljivost Final Foura zanimiva za gledalce," so bile besede trenerja Olympiacosa Giannisa Sfairopoulosa.

Zaključni turnir, danes ob 17.30:

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

Ob 20.30:

FENERBAHČE - REAL MADRID



Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Tilen Jamnik