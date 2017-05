Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kyrie Irving je z 42 točkami za točko izboljšal svoj osebni rekord v končnici, ki ga je postavil v lanskem finalu proti Golden Statu. Foto: Reuters LeBron James je kljub težavam z osebnimi napakami dosegel 34 točk ob metu 15/27. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rekorden večer Irvinga popeljal Cavse na prag velikega finala

Velika trojka Clevelanda dosegal 93 od 112 točk

24. maj 2017 ob 08:03

Cleveland - MMC RTV SLO

Z dvomestnim zaostankom in LeBronom Jamesom v težavah z osebnimi napakami so se košarkarji Clevelanda spet znašli v škripcih proti Bostonu, nato pa je sledil izbruh Kyriea Irvinga.

Organizator igre Konjenikov je dosegel 19 točk v manj kot petih minutah tretje četrtine, 33 točk v obdobju 19 minut in srečanje končal pri osebnem rekordu v končnici - 42. Ko sta se pridružila še LeBron James (34 točk) in Kevin Love (17 točk in 17 skokov), je Cleveland odbrzel do zmage s 112:99 in vodstva v seriji s 3:1.

Morda že odločilna tekma v finalu Vzhoda Lige NBA bo v noči na petek v Bostonu. V velikem finalu že čaka Golden State, ki je s 4:0 pometel s San Antoniom.

Prvič v karieri si je James nabral štiri osebne napake v prvem polčasu, kar je bil znak za Irvinga, da praktično sam prevzame breme na svoja pleča. Kljub bolečemu gležnju, je 25-letnik prikazal eno najboljših partij v življenju. V razmiku 4 minut in 48 sekund je po prodorih šestkrat položil žogo v koš, zadel še dve trojki in en prosti met. Po trojki v izdihljajih tretje četrtine je dvignil roki in namišljeni pištoli simbolično pospravil v tok.

"Po glavi se mi je pletla misel, kaj pa če izenačijo. Rekel sem si, da ne smemo oditi v Boston s poravnano serijo na 2:2," je povedal Irving, ki je iz igre metal 15/22. "Videl je, da je LeBron odšle iz igre in se odločil, da bo sam nosil ekipo. Uspelo mu je," je bil zadovoljen trener Clevelanda Tyronne Lue.

Cavsi so v drugem polčasu iz igre metali 71-odstotno. Irving in James sta v drugem polčasu dosegla več točk kot vsi košarkarji Bostona skupaj (48:42).

Pri Bostonu je bil z 19 točkami najučinkovitejši Avery Bradley. Eno manj je prispeval Jae Crowder.

Vzhod, četrta tekma:

CLEVELAND (2) - BOSTON (1) (3:1)

112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)

Irving 42 (met iz igre: 15/22), James 34 (met iz igre: 15/27), Love 17 in 17 skokov, Thompson 7, Smith in Shumpert po 5, Williams 2; Bradley 19, Crowder 18, Horford 16, Oylnyk 15, Jerbeko in Brown po 9, Smart 8 (met iz igre: 1/9), Rozier 5.

