Reprezentance brez najboljših košarkarjev navijačem nezanimive

Takšna ideja športu ne bo pomagala

21. september 2017 ob 19:58

Atene - MMC RTV SLO

"Čestitamo Fibi za odločitev, da bodo košarkarji imeli vsaka štiri leta prosto poletje," je povedal direktor Evrolige Jordi Bertomeu, ki podpira reprezentančna tekmovanja, a le z najboljšimi posamezniki.

Po končanem EuroBasketu se zdaj misli usmerjajo h klubskim tekmovanjem, a že čez dober mesec bodo na delu znova reprezentance, saj jih čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Pred dvema letoma je Fiba med evropskim prvenstvom v Lillu predstavila nov sistem kvalifikacij. Zdaj ni več neposredne uvrstitve na velika tekmovanja, tako mora tudi Slovenija kot evropski prvak iskati mesto prek kvalifikacij. Fiba na silo izkazuje (ne)moč. Liga NBA jo tako ali tako ne upošteva, tudi Uleb ima svoji tekmovanji in zgoščen spored rednega dela Evrolige je že determiniran za vso sezono. Premora v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju praktično ni, tekme so tudi med novembrskim in februarskim kvalifikacijskim oknom.

"Čestitamo Fibi za odločitev, da bodo imeli košarkarji vsaka štiri leta prosto poletje. Hkrati podpiramo tudi odločitev, da košarkarsko svetovno prvenstvo ne bo na isto leto kot nogometno. To nam pomaga vsem," je, kot poroča Eurohoops, povedal Bertomeu, ki pa številnim ostalim odločitvam Mednarodne košarkarske zveze odločno nasprotuje: "Podpiramo reprezentance, radi bi jih videli igrati doma, kajti to tudi pomaga našemu športu, a to le, če igrajo najboljši košarkarji, v tem primeru pa ni tako. Ne moremo primerjati s kvalifikacijami v nogometu. Nogometne zvezde, kot je na primer Messi, prepotujejo pol sveta, da bi igrali za svojo izbrano vrsto. V košarki ni tako."

"V nogometu je to mogoče, kar Fifa nadzoruje tudi Uefo in je vsak zvezdnik na voljo. V našem primeru NBA deluje povsem neodvisno od Fibe, ki nad njo nima nobenega nadzora in košarkarji iz NBA-ja med sezono ne bodo igrali kvalifikacij. Ne govorimo, da smo mi enaki Ligi NBA, toda, da reprezentance igrajo in privabljajo gledalce, košarkarji iz NBA-ja morajo biti prisotni. To je možno le, če bodo prišli najboljši," je dodal Katalonec. Na Fibo namreč pritiskajo zdaj tudi že nacionalne zveze, ki bodo v kvalifikacijah brez najboljših posameznikov. Vse glasnejše so tudi najmočnejše, kot sta Francija in Španija.

Bertomeu pričakuje, da bo Fiba obravnavala to zadevo in poiskala "najboljšo rešitev za šport": "Mi nismo NBA, a tudi Fiba ni NBA. Ideja s temi kvalifikacijskimi okni trenutno in na tak način ne more delovati. Prosijo nas, da pustimo naše igralce, a najboljši, tisti iz NBA-ja, bodo pa odsotni. Ta ideja ne bo pomagala športu in ne bo pritegnila navijačev. Najboljši košarkarji morajo igrati. Po drugi strani tudi ni prav, da se igralci ločijo glede na ligo, v kateri igrajo. Vemo, da so najboljši v NBA-ju, toda spoštovati je treba vse, ne glede na ligo, v kateri igrajo. Vrsto let do 1999 so bili veliki turnirji v juliju. Tako bi bili košarkarji iz NBA-ja na voljo, kar bi bila verjetno najboljša rešitev."

T. J.