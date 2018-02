Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rogaška se veseli nove zmage nad Petrolom Olimpijo. Foto: BoBo Dodaj v

Rogaška s +20 do težko prigarane zmage nad Olimpijo

Obe ekipi že med najboljšimi osmimi ekipami

8. februar 2018 ob 20:40

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

V ponovitvi lanskega finala državnega prvenstva v košarki je Rogaška na svojem parketu premagala Petrol Olimpijo s 75:71.

Obe ekipi sta si že zagotovili nastop v Ligi za prvaka, kjer se bo za košarkarski prestol potegovalo osem najboljših ekip v Ligi Nova KBM.

Rogaška je vodila celotno srečanje, vztrajni zmaji pa so se ob koncu srečanja čisto približali.

Gostitelji so silovito začeli srečanje, ob polčasu je vodila za 20 točk (41:21).

V tretji četrtini so ohranjali visoko vodstvo, na začetku četrte četrtine so imeli 16 točk naskoka (63:47). Sledil je strelski mrk Rogaške, tri minute niso dosegli koša, Olimpija je tako znižala zaostanek (65:55). Po trojki Devina Oliverja in štirih zaporednih točkah Erazma Lorbka so so zmaji zaostajali za pet točk (67:62). Nato so zadeli še za dve in zaostanek je bil le še tri točke (69:66). Rogaška je nanizala pet točk, od tega je minuto pred koncem trojko zadel Ivan Batur in domači navijači so lahko spet lažje zadihali (73:66).

A tekma še ni bila odločena. Po trojki Jana Špana je bila razlika spet tri točke (74:71). Ggostitelji so bili neučinkoviti, Olimpija je imela napad za izenačenje, a je to zapravil Oliver. Najprej mu je sodnik dosodil napako dvojnega vodenja žoge, nato pa še tehnično napako, kar je bil ključen trenutek tekme. Varovancem Zorana Martića je zmanjkalo časa za preobrat.

LIGA NOVA KBM

17. KROG



ROGAŠKA - PETROL OLIMPIJA

75:71 (26:11, 15:10, 22:26, 12:24)

Davis 24, Batur 17, Pajić 16; Oliver 19, Battle 18, E. Lorbek 12.



Sobota ob 19.00:

HOPSI POLZELA - ŠENTJUR



KRKA - ZLATOROG



HELIOS SUNS - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



Nedelja ob 18.00:

ILIRIJA - SIXT PRIMORSKA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 16 11 5 27 ROGAŠKA 17 10 7 27 HELIOS SUNS 16 10 6 26 PETROL OLIMPIJA 17 9 8 26 ILIRIJA 16 9 7 25 ŠENČUR 16 8 8 24 KRKA 16 8 8 24 ŠENTJUR 16 7 9 23 HOPSI POLZELA 16 5 11 21 ZLATOROG 16 4 12 20

D. S.