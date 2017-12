Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rogaška je porazila Petrol Olimpijo. Foto: BoBo Dodaj v

Rogaška v Hali Tivoli na kolena spravila Olimpijo

Gre za lanska finalista državnega prvenstva

1. december 2017 ob 20:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rogaška je v ponovitvi lanskega finala v košarki v Hali Tivoli po napeti končnici ugnala aktualnega prvaka, Petrol Olimpijo (70:73).

Ekipi sta pred današnjo tekmo imeli enak izkupiček v Ligi Nova KBM.

Pri Rogaški so bili strelsko razpoloženi Dragan Đuranović (17 točk), Marko Pajić (13 točk) in Mitja Nikolić (11 točk), pri Olimpiji sta dvomestno število točk dosegla le Jordan Morgan (17 točk in 10 skokov)) in Gregor Hrovat (16 točk in šest asistenc).

"Čestitke Rogaški za popolnoma zasluženo zmago. Da se je tako končalo, smo si krivi povsem sami, saj smo celotni drugi polčas, z izjemo treh minut, odigrali popolnoma pasivno," je po tekmi povedal trener Ljubljančanov Gašper Okorn.



LIGA NOVA KBM, 8. KROG

PETROL OLIMPIJA - ROGAŠKA

70:73 (27:17, 18:23, 14:14, 11:19)

Morgan 17, Hrovat 16, Battle 9, Bubnić, Radulović in Lorbek po 8, Špan in Jurček po 2; Đuranović 16, Pajić 13, Nikolič 11, Drobnjak, Kosić, Davis po 9, Fon in Šantelj po 3.



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - HOPSI POLZELA



ZLATOROG - KRKA



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - HELIOS SUNS



Nedelja ob 19.00:

SIXT PRIMORSKA - ILIRIJA

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 7 6 1 13 ROGAŠKA 7 5 2 12 PETROL OLIMPIJA 7 4 3 11 ŠENČUR 6 4 2 10 ILIRIJA 6 3 3 9 ŠENTJUR 6 3 3 9 HOPSI POLZELA 7 2 5 9 HELIOS SUNS 6 2 4 8 KRKA 6 2 4 8 ZLATOROG 6 1 5 7

D. S.