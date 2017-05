Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić je v letošnji sezoni Evrolige v povprečju igral 20 minut. Še tri minute več je igral v četrtfinalni seriji proti Darušafaki. Foto: EPA Dončić? Odvisno, na kakšen način bo vstopil v tekmo. Če se mu bo na začetku odprlo, bo imel večjo minutažo. Vseeno pa menim, da ga Laso ne bo forsiral, če bo v končnici šlo na tesno, saj je to zanj prva res velika preizkušnja. Grega Nachbar Željko Obradović bo s Fenerbahčejem naskakoval svojo deveto lovoriko Evrolige, a prvo po letu 2011. Foto: EPA Ni neka velika skrivnost, da navijam za Željka Obradovića in Fenerbahče, ker mi je tudi njegova filozofija najbolj pisana na kožo. Jure Zdovc Miloš Teodosić je lani s Cskajem prvič osvojil Evroligo. Po letošnji sezoni bo prost igralec, vse glasnejša pa so ugibanja, da bo pri 30 letih zaigral v Ligi NBA. Foto: EPA Vsakdo ima svojega favorita, moj je Real Madrid zaradi Luke in ker igrajo všečno košarko, napadalno, na veliko število točk. Nekako vidim oziroma si želim finale Real Madrid - Cska. Dušan Hauptman Olympiacosu pripisujejo najmanj možnosti, vendar ekipe z Vasilisom Spanulisom nikoli ne gre odpisati. Foto: EPA Še mesec dni nazaj bi rekel, da bo prvak Cska, toda to, kar je pokazal Fenerbahče v četrtfinalni seriji, je dramatično boljša slika, kot jo je kazal skozi sezono. Igrajo izjemno, Bogdanović in Kalinić sta dvignila formo. Vse skupaj se dogaja v Carigradu in dejstvo, da je Obradović tretje leto tam, ponavadi se tretje leto doseže vrhunski rezultat, govori v prid Fenerbahčeju. Zmago Sagadin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sagadin: Dončić je fenomen, a stavim na Fenerbahče

V Carigradu vrhunec sezone evropske klubske košarke

18. maj 2017 ob 06:24

Carigrad - MMC RTV SLO

Luka Dončić je pred najtežjim izpitom kariere. 18-letni mladenič bo v petek v kotlu Carigrada pred milijonskim TV-avditorijem morda ključen člen Reala v boju proti Fenerbahčeju Željka Obradovića.

Polfinalna poslastica košarkarske Evrolige se bo začela ob 20.30. Še pred tem se bosta za prvo finalno vstopnico ob 17.30 pomerila moskovski Cska in Olympiacos. Finale bo v nedeljo ob 20. uri.

Stavnice dajejo majhno prednost Fenerbahčeju proti Realu in malce večjo Cskaju proti Olympiacosu, ki pa ima na Ruse lepe spomine. Nenazadnje so jih premagali v zadnjih treh medsebojnih dvobojih na zaključnih turnirjih v letih 2012, 2013 in 2015.

Luka Dončić bi v primeru nedeljskega slavja seveda postal najmlajši Slovenec z evropskim naslovom. Pred njim je to uspelo Juretu Zdovcu (1993), Rašu Nesteroviću (1998), Matjažu Smodišu (2001, 2006, 2008), Saniju Bečiroviću (2007), Jaki Lakoviču in Erazmu Lorbku (oba 2010).

Pred začetkom košarkarskega spektakla smo za mnenje povprašali strokovnega komentatorja na TV Slovenija Grego Nachbarja, nekdanjega slovenskega selektorja Jureta Zdovca, legendo Uniona Olimpije Dušana Hauptmana, najtrofejnejšega slovenskega trenerja Zmaga Sagadina in komentatorja TV Slovenija Miho Mišiča. V uspeh Reala je prepričan le Hauptman.

Grega Nachbar: Tokrat bo zelo, zelo pestro. Glede na to, da je Fenerbahče domačin in po nekaj neuspelih poskusih, menim, da je končno napočil čas za turški uspeh. Res je pritisk toliko večji, ker igrajo doma, a imajo toliko izkušenj, da bodo znali to kanalizirati. Sploh, ko ekipi steče, te dvorana ponese. Če bo Real v končnico prišel s poravnanim rezultatom, bo pritisk zagotovo večji na Fenerbahče in tu bi bila morda prednost Reala. Je pa res, da so ponavadi na teh zaključnih turnirjih, kot sva se pogovarjala z Boštjanom, tiste ekipe, ki so na papirju malce slabše, bolj sproščene in so tako v prednosti. Ne gre za serije, tako kot, denimo, v prejšnjem krogu, ko so se res izluščile najboljše ekipe. Rad bi sicer videl, da bi zaradi Dončića Real prišel do te lovorike, vendar dajem Fenerbahčeju prednost. V drugem polfinalu bi dal prednost Cskaju, čeprav so imeli v preteklih letih precej težav z Olympiacosom. Imajo večjo širino na branilskih položajih, kar bi znalo prevagati. Seveda nikoli ne smemo pozabiti na brilijanco Spanulisa. Skratka, napovedujem zelo zanimiv Final four in da ne bo nobena ekipa razbila drugo. Dončić? Odvisno, na kakšen način bo vstopil v tekmo. Če se mu bo na začetku odprlo, bo imel večjo minutažo. Vseeno pa menim, da ga Laso ne bo forsiral, če bo v končnici šlo na tesno, saj je to zanj prva res velika preizkušnja. Izkušnje na teh turnirjih so neprecenljive.

Jure Zdovc: Na zaključnem turnirju so ekipe, za katere smo vsi pričakovali, da bodo tam. Skozi sezono so pokazale največ, morda je imel le Fenerbahče nekaj krize, a to je bila tudi posledica poškodb. Ni neka velika skrivnost, da navijam za Željka Obradovića in Fenerbahče, ker mi je tudi njegova filozofija najbolj pisana na kožo. Tu je tudi prednost domačega terena. Ne igrajo sicer v svoji dvorani, ampak v azijskem delu, vendar bo tudi tam kljub omejitvam z vstopnicami nedvomno premoč na tribunah ogromna. Real je izredno nepredvidljiva ekipa, lahko odigrajo vrhunsko, lahko pa jim spodleti ... Ne smemo pozabiti, da jih je lani v četrtfinalu Fenerbahče izločil s 3:0. Na takih tekmah odloča dnevna forma, sodniški kriterij in toliko malenkosti, da je res nehvaležno napovedovati. Menim, da od Luke Dončića nihče ne pričakuje nobenih čudežev, kar bo njegova prednost. Še vedno je to izjemno mlad igralec. Ne poznam ga zelo dobro, ampak, kot je videti na televiziji, si včasih zada preveč in je potem razočaran, če mu ne uspe. Kljub temu bo sodeč po sezoni njegova vloga precejšnja, saj je postal eden izmed glavnih igralcev Reala. Nenazadnje si je izboril prednost tudi pred Rudyjem Fernandezom. V drugem polfinalu dajem malo prednost Rusom, čeprav imajo Grki nekaj izjemnih igralcev z zmagovalno mentaliteto. Na papirju bi bil tako finale Fenerbahče - Cska, vendar je kaj lahko tudi drugače.

Dušan Hauptman: Na zaključnem turnirju so zagotovo štiri najboljše ekipe. Vsakdo ima svojega favorita, moj je Real Madrid zaradi Luke in ker igrajo všečno košarko, napadalno, na veliko število točk, včasih morda tudi brezglavo. Vedno navijam za ekipe, ki dosegajo veliko število točk in to Real v zadnjih letih vsekakor je. Nekako vidim oziroma si želim finale Real - Cska. Moskovčani igrajo izjemno. Skozi vso sezono so najbolj konstantni, so trdi, ne popuščajo in igrajo najbolj neugodno košarko. Domači parket bo vsekakor prednost za Fenerbahče, ampak vse te ekipe imajo izkušene igralce, ki ne bodo podlegli peklenskemu vzdušju. Dajem prednost Rusom in predvsem Špancem, a tudi osvojitev lovorike za Željka Obradovića ne bo nikakršno presenečenje. Po tistem, kar sem do zdaj videl, pa jih vseeno ne vidim v finalu. Zanimivo bo videti, kaj lahko stori Luka Dončić. Kljub temu, da se je v sezoni dokazal, bo ta zaključni turnir vseeno zanj nekaj novega. Želja bo vsekakor velika, vendar se lahko zgodi tudi, da ne bo dal svoje partije.

Zmago Sagadin: Če bi stavil, bi stavil na Cska ali Fenerbahče, torej na ponovitev lanskega finala. Še mesec dni nazaj bi rekel, da bo prvak Cska, toda to, kar je pokazal Fenerbahče v četrtfinalni seriji, je dramatično boljša slika, kot jo je kazal skozi sezono. Igrajo izjemno, Bogdanović in Kalinić sta dvignila formo. Vse skupaj se dogaja v Carigradu in dejstvo, da je Obradović tretje leto tam, ponavadi se tretje leto doseže vrhunski rezultat, govori v prid Fenerbahčeju. Olympiacos je lahko vsakemu neugoden, vendar v tem trenutku mislim, da nimajo moči in znanja, da se zoperstavijo Rusom. Pred leti je bilo senzacionalno, ko je Olympiacos z bistveno manjšim proračunom zmagoval Evroligo. Takrat je kar vršalo po Evropi, češ, glej, kako Olympiacos z relativno manj denarja v primerjavi s CSKA-jem, Maccabijem in Realom, osvaja Evropo. Mislim, da te moči danes več nima in da je Cska v prednosti. Real lahko vsekakor preseneti, ampak s formo, ki jo na domačem parketu zadnje čase izkazuje Fenerbahče, je zame finale Cska - Fener.

Kakšna bo vloga Luke Dončića? Mislim, da je Luka fenomen. Za sabo ima brilijantno sezono. Luka je v tej sezoni rešil Real iz hudih kadrovskih težav, sicer bi bili Madridčani, ki niso naredili menjave generacij, v istih težavah kot Barcelona. Luka je pritegnil, animiral in si vse izboril sam. Lani je dobival drobtinice, letos pa je strokovni štab prisilil, da mu zaupa. Če je trener Laso, kolikor toliko pameten, mu bo dal tudi v finalu to vlogo. Res je, prvič je v finalu in lahko podleže trenutku, tega nikoli ne moreš vedeti, ker je še zelo mlad fant. Na vsak način si zasluži, da tudi na zaključnem turnirju dobi tako vlogo, kakršno je imel v teku sezone. Mislim, da je to samo dobrobit Realu. Če letos ne bo prinesel lovorike, pa jo bo drugo leto.

Miha Mišič: Zame je favorit Cska. Napovedujem finale Rusov s Fenerbahčejem, ki bodo v polfinalu po zaslugi taktične premetenosti Željka Obradovića in navijačev izločili Real. Luka Dončić celotno sezono igra pod pritiskom in bo tudi na zaključnem turnirju upravičil lovoriko vzhajajoče zvezde, čeprav se bodo zanesljivo nanj še posebej pripravljali. Nenazadnje je le organizator igre, ki bo menjava za Llulla. Luki vsekakor privoščim, toda na koncu menim, da bo vseeno napredoval Fenerbahče. Turki imajo letos zaključna turnirja Evrolige in evropskega prvenstva. Finančno so izjemno močni. Prava mala katastrofa bo, če bo Fenerbahče obstal že v polfinalu. V finalu stavim na večjo individualno kakovost Rusov.

Robi Kaurin