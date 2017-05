Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stephen Curry je v treh četrtinah dosegel 29 točk. Iz igre je metal 8/13, od tega 6/9 za tri točke. Foto: Reuters Naslednja tekma bo v noči na nedeljo v San Antoniu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

San Antonio brez Leonarda lahek plen Golden Stata

Že ob polčasu je bila razlika 28 točk

17. maj 2017 ob 08:01

Oakland - MMC RTV SLO

Že na prvem obračunu Golden Stata in San Antonia se je videlo, da Spursi brez poškodovanega Kawhija Leonarda niso kos Warriorsom. Druga tekma je bila logično nadaljevanje prve.

Golden State je vodil od uvodne minute naprej in slavil s 136:100. V finalu Zahodne konference Lige NBA tako vodi z 2:0. Srečanje je bilo odločeno že do polčasa. Golden State je prvo četrtino dobil za 17, ob polčasu pa je bila prednost kar 28 točk.

Stephen Curry je v treh četrtinah vknjižil 29 točk, 7 skokov in 7 podaj. Novinec Patrick McCaw je prispeval 18 točk in 5 podaj, Kevin Durant 16 točk, Draymond Green pa 13 točk, 9 skokov, 6 podaj ter po dve ukradeni žogi in blokadi. Klop je prispevala 63 točk, kar je klubski rekord sezone. Edina svetla točka Spursov je bil Jonathon Simmons, ki je 17 od svojih 22 točk dosegel v prvem polčasu.

"Vedeli smo, da moramo začeti tekmo precej bolje kot v nedeljo in da mora biti prvi udarec naš. Res je, da so bili precej oslabljeni, toda še vedno igrajo zelo trdo. V tekmo nismo smeli vstopiti sproščeno in z miselnostjo, da nam bodo kar dali zmago. V to smo jih morali prisiliti sami," je povedal Durant.

Trener San Antonia Gregg Popovich je bil razočaran nad predstavo svojih varovancev. "Nismo prišli igrati, smilili smo se sami sebi. Morali se bomo oklofutati, priti nazaj in odigrati tretjo tekmo ter pokazati, kdo smo," je bil jezen Popovich.

Status Leonarda za tretjo tekmo je vprašljiv. "Ne vem, ali bo lahko igral. Skrbi me, ker je poškodba povsem enaka kot v prejšnji seriji, zato bi bilo logično, da zdravljenje traja dlje. Upam, da temu ni tako in da bo nared za sobotno tekmo. Na odločitev bomo morali čakati verjetno do samega začetka srečanja," je povedal Popovich.

Brez svojega prvega zvezdnika, ki je na prvi tekmi igro zaradi poškodbe gležnja zapustil sredi tretje četrtine pri vodstvu San Antonia za 23, so bili Spursi v nadaljevanju nadigrani s 194:133.

