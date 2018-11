Scottie Reynolds je za državne prvake odigral deset tekem. Foto: Reuters Dodaj v

Scottie Reynolds zapušča zmajevo gnezdo

Njegove številke niso bile slabe

28. november 2018 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarje Petrol Olimpije po pričakovanju zapušča Scottie Reynolds, ki je za Ljubljančane odigral deset tekem.



Sezono je začel brez kluba, v Ljubljano pa je prišel na začetku oktobra. V evropskem tekmovanju je v 21 minutah v povprečju dosegal 8,6 točke in 5,0 podaje na tekmo, v regionalnem tekmovanju v 27,8 minute 12,8 točke in 5,5 podaje na tekmo, v državnem prvenstvu pa je na obračunu s Hopsi v 32 minutah vknjižil 16 točk in devet podaj.

Reynolds sicer ni bil izbran na naboru Lige NBA, a je leta 2010 podpisal s Phoenix Suns, a po sodelovanju v poletni ligi ni nato zaigral v NBA-ju. V Evropi je med drugim nosil dres Antalyje, Nymburka, Bešiktaša, Brindisija ter Cibone, v sezoni 2017/18 pa je igral za Zenit iz Sankt Peterburga. V sezoni 2016/17, ki jo je preživel v Zagrebu, je v povprečju dosega 6,94 podaje na tekmo in bil drugi najboljši asistent regionalnega tekmovanja.

Ljubljanski kolektiv je v uvodnih dneh mesecih igral pod pričakovanji, zaradi česar je prišlo do trenerske menjave. Na triindvajsetih tekmah v štirih različnih tekmovanjih je Olimpija dosegla vsega sedem zmag in kar šestnajst porazov, le v državnem prvenstvu imajo Ljubljančani pozitiven izkupiček (5:2).

S. J.