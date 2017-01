Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je 22 od 24 točk dosegel v prvem polčasu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Še izdatnejši učinek Dragića preprečile bolečine v hrbtu

Miami igral le z osmimi košarkarji

4. januar 2017 ob 07:47

Phoenix - MMC RTV SLO

Goran Dragić je na gostovanju pri svoji nekdanji ekipi v Phoenixu že v prvem polčasu dosegel 22 točk, nato pa ga je spet zategnilo v hrbtu. Sunsi so premagali Miami z 99:90 prvič po novembru 2009.

Dragiću, ki je zaradi težav s hrbtom izpustil tri od prejšnjih štirih tekem, je zdravniška ekipa Miamija tik pred tekmo prižgala zeleno luč. Morda tudi zato, ker bi v nasprotnem primeru že tako zdesetkani košarkarji Miamija igrali le s sedmimi igralci.

Dragić je srečanje odlično začel in v prvem delu dosegel 22 točk, do konca tekme le še dve. "Čutil sem, kot da se ne premikam več tako dobro," je povedal Dragić, ki je na parketu preživel 38 minut. Iz igre je metal 9/18 (1/2 izza črte) ter dodal še devet podaj in tri skoke. Willie Reed je vknjižil 22 točk in 18 skokov, v obeh katergorijah gre za rekord kariere.

Miami je igral brez obeh Johnsonov, Hassana Whitesida, Diona Waitersa in Justisa Winslowa.

Phoenix sta do zmage vodila Devin Booker s 27 točkami (18 v drugem delu) in Marquese Chriss, ki jih je prispeval 18. Točko manj je dosegel Eric Bledsoe, Tyson Chandler je zbral 20 skokov. Sunsi so prekinili niz 12 zaporednih porazov proti Miamiju, ki je klonil šestič zapored in ima le še zmago več od predzandje ekipe Vzodne konference Philadelphie.

V derbiju večera je San Antonio prikazal eno od najboljših predstav v sezoni in s 110:82 odpravil Toronto. Prvi strelec je bil Kawhi Leonard s 25 točkami, 23 jih je prispeval LeMarcus Aldridge. Dvomesten je bil še Tony Parker (15), med strelce pa se je vpisalo vseh 13 košarkarjev Spursov.

PHOENIX - MIAMI 99:90

Booker 27, Chriss 18, Chandler 5 in 20 skokov; Dragić 24 (met: 9/18), 3 skokov in 9 podaj, Reed 22 in 18 skokov.



DETROIT - INDIANA 116:121

Harris 22, Drummond (14 skokov) in Jackson (12 podaj) po 20, Udrih ni igral; George 32, Turner in Teague po 17.



PHILADELPHIA - MINNESOTA 93:91

Embiid 25, Ilyasova 19; laVine 28, Towns 23 in 15 skokov.

BOSTON - UTAH 115:104

Thomas 29 in 15 podaj, Crowder in Horford po 21; Hayward 23, Johnson 17.

DALLAS - WASHINGTON 113:105

Barnes 26, Williams 21; Wall 27, Beal 25.

SAN ANTONIO - TORONTO 110:82

Leonard 25, Aldridge 23, Parker 15; DeRozan 26, Ross 17.

DENVER - SACRAMENTO 113:120

Gallinari 24, Jokić 18, Nurkić 16; Cousins 31, Collison 26.

LA LAKERS - MEMPHIS 116:102

Young 20, Randle 19 in 14 skokov; Gasol 22, Conley 21.

Tekme 4. januarja:

CHARLOTTE - OKLAHOMA CITY

ORLANDO - ATLANTA

NEW YORK - MILWAUKEE

CLEVELAND - CHICAGO

LA CLIPPERS - MEMPHIS

GOLDEN STATE - PORTLAND

SACRAMENTO - MIAMI

