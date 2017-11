Šenčur spravil na kolena Olimpijo

Dino Murić dosegel 19 točk

10. november 2017

zadnji poseg: 10. november 2017 ob 22:08

Šenčur - MMC RTV SLO

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so v uvodni tekmi 6. kroga državnega prvenstva presenetljivo, s 76:74, premagali branilce naslova, Petrol Olimpijo, in se zavihteli na vrh lestvice.

Ljubljančani, ki so v sredo doma izgubili v Ligi prvakov proti Reyer Venezii (66:76), so torej morali priznati premoč tudi Gorenjcem. Olimpija je dobila uvodno četrtino z 20:15, nato pa ji je Šenčur v nadaljevanju vseskozi dihal za ovratnik. Polčas se je končal s 36:40, pred zadnjo četrtino pa so "gradbinci" že vodili za točko (56:55).

Pavić in Pavković zadela za preobrat

Jan Špan je minuto in pol pred koncem zadel trojko za vodstvo Olimpije 71:70, a je nato s trojko vrnil Smiljan Pavić (73:70). Po zgrešenem metu izza črte Grege Hrovata je Miljan Pavković 44 sekund pred koncem dosegel koš za +4 (75:71). Po minuti odmora je Hrovat zadel trojko za -1 (75:74). Do konca je ostalo le še pol minute.

Šenčur je zapravil napad brez meta na koš, tako da je Olimpiji za zadnji napad ostalo še sedem sekund. Špan je ob sireni zgrešil trojko, Dino Murić pa je s prostih metov postavil končni izid tekme.

Murić je bil z 19 točkami najučinkovitejši pri domačih, Ramo Rizvić jih je dodal 16. Na drugi strani je bil prvi strelec Olimpije Hrovat (18). Šenčur je bil boljši pri metu iz igre (27/57; 28/74), dobil pa je tudi skok (42:38).

Preostale tekme 6. kroga bodo v soboto.

KOŠARKA



LIGA NOVA KBM



6. KROG



ŠENČUR GO. GR. DRUŽBA - PETROL OLIMPIJA

76:74 (15:20, 21:20, 20:15, 20:19)

Murić 19, Rizvić 16, Pavić 13 in 16 skokov, Pavković 11; Hrovat 18, Špan 15, Oliver 13.



Sobota ob 19.00:

ŠENTJUR - KRKA



HOPSI POLZELA - ILIRIJA



ZLATOROG - HELIOS SUNS



SIXT PRIMORSKA - ROGAŠKA

Lestvica: ŠENČUR 5 4 1 9 PETROL OLIMPIJA 5 3 2 8 SIXT PRIMORSKA 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 3 1 7 ILIRIJA 4 2 2 6 ŠENTJUR 4 2 2 6 HOPSI POLZELA 4 1 3 5 ZLATOROG 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 1 3 5 KRKA 4 1 3 5

A. V.