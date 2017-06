Seznam Kokoškova brez Omića, Begića in tudi Klobučarja

Priprave se bodo začele 19. julija

29. junij 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 29. junij 2017 ob 11:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Igor Kokoškov je skrčil seznam kandidatov za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu z 29 na 19 imen.

Po pridobitvi državljanstva Anthonyja Randolpha na seznamu ni več Alena Omića in Mirze Begića, saj za reprezentanco lahko nastopa le en naturalizirani košarkar.

S prejšnjega seznama so poleg Begića in Omića odpadli Jan Barbarič, Jakob Čebašek, Tadej Ferme, Erjon Kastrati, Jaka Klobučar, Martin Krampelj, Luka Lapornik, Mitja Nikolić in Miha Vašl.

Predvsem bode v oči odsotnost Klobučarja, ki je moral odpovedati reprezentančno akcijo zaradi poškodbe hrbta.

Priprave bo slovenska reprezentanca začela 19. julija.

Seznam košarkarjev:

Jaka Blažič

Tomaž Bolčina

Vlatko Čančar

Žiga Dimec

Luka Dončić

Goran Dragić

Gregor Hrovat

Jan Kosi

Miha Lapornik

Blaž Mahkovic

Edo Murić

Aleksej Nikolić

Klemen Prepelič

Anthony Randolph

Matic Rebec

Luka Rupnik

Žan Mark Šiško

Gašper Vidmar

Saša Zagorac

