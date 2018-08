Simfonija v slovo Bečirovića in Nachbarja

V Stožicah številne legende in pester spremljevalni program

30. avgust 2018 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nocoj bo na Košarkarski simfoniji v Stožicah padel zastor nad karierama Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja. Prenos poslovilne tekme s številnimi košarkarskimi asi bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Pestro dogajanje se bo v Stožicah začelo že ob 10.30, ko bo na sporedu tekma NBA Cares, ki jo Bečirović in Nachbar pripravljata v sodelovanju z Ligo NBA in iniciativo Življenje je košarka, ki spodbuja integracijo oseb z motnjami v duševnem razvoju v sodobno družbo. Varovanci Varstveno-delovnih zavodov se bodo preizkusili v košarkarski igri, družbo jim bodo delali Nenad Krstić, Igor Rakočević, Beno Udrih in Primož Brezec.

Ob 16.00 se bosta osrednja akterja Košarkarske simfonije preizkusila v vlogi trenerjev, saj bosta vodila ekipi košarkarske šole Sani Bečirović in košarkarskega kampa Boštjana Nachbarja.

Košarkarski spektakel, poslovilna tekma med #TeamSani in #TeamBoki bo na sporedu ob 20. uri.

V ekipi Sanija Bečirovića bodo igrali Fragiskos Alvertis, Pero Antić, Marco Belinelli, Vladimer Boisa, Primož Brezec, Primož Brolih, Luigi Datome, Dimitris Diamantidis, Jurica Golemac, Jasmin Hukić, Vlatko Ilievski, Šarunas Jasikevičius, Slavko Kotnik, Saša Pavlović, Miroslav Raduljica in Matjaž Smodiš. Navzoča bosta tudi Dalibor Bagarić in Rodrigo de la Fuente, ki pa ne bosta igrala. Trenerji bodo Memi Bečirović, Saša Đorđević, Dimitris Itoudis, Tone Krump in Željko Obradović.

Ekipo Boštjana Nachbarja sestavljajo Boris Gorenc, Goran Jagodnik, Nenad Krstić, Jaka Lakovič, Erazem Lorbek, Marko Milić, Rašo Nesterović, Smiljan Pavić, Igor Rakočević, Uroš Slokar, Zoran Planinić, Beno Udrih, Samo Udrih, Nikola Vujčić in Jiri Welsch. Trenerji bodo Zoran Martić, Grega Nachbar, Aleš Pipan, Zmago Sagadin in Jure Zdovc.

Odprtje vrhunca večernega dogajanja bo plesna točka legendarne plesno-navijaške skupine Zmajčice, ki v Stožice prihaja v izvirni zasedbi in se po Košarkarski simfoniji poslavlja skupaj s košarkarjema. Organizatorji obljubljajo tudi pester spremljevalni program, veliko nagradnih iger in interaktivnost navijačev s košarkarji po vzoru tujine.

Vsi kupci vstopnic imajo tri ure pred Košarkarsko simfonijo in tri ure po dogodku urejen brezplačni avtobusni prevoz z okoliških parkirišč. Parkiranje na parkiriščih v lasti MOL-a bo brezplačno, medtem ko bo parkiranje v Stožicah namenjeno povabljenim gostom.

Obračun boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Od 19.45 do 20.25 bo prenos na TV SLO 2, potem pa si boste nadaljevanje ogledali na MMC TV. Na TV SLO 2 bo prenos tekme Spartak Trnava - Olimpija.

R. K.