Slovenke pot proti EP-ju začele z visoko zmago

Eva Lisec dosegla 26 točk

11. november 2017 ob 18:55

Oradea - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je pot proti evropskemu prvenstvu 2019 začela z visoko zmago, v Oradeu so bile boljše od Romunije (59:80). Romunke so bile enakovredne nasprotnice prvih petnajst minut, nato pa so na parketu zagospodarile Slovenke, ki se borijo za uvrstitev na drugi EP.

Slovenke so bile v Romuniji po slabem začetku v škripcih, a le do zadnjih minut prvega polčasa. Potem pa so tudi z delnim izidom 10:0 povedle za deset točk, s takšno razliko pa so začele tudi drugi polčas. V tretjem delu igre so izbranke Damirja Grgića dokončno strle odpor gostiteljic, hitro so pobegnile na več kot 20 točk razlike, še pred koncem tega dela igre so ušle za skoraj 30 točk (71:42). Zadnja četrtina je bila tako zgolj formalnost, najvišja prednost pa je znašala 32 točk. Najboljša strelka tekme je bila Eva Lisec s 26 točkami. V skupini E bodo naslednje tekmice Slovenk Finke, ki bodo v Celju gostovale v sredo. Na EP, ki ga bosta leta 2019 gostili Latvija in Srbija, se bodo uvrstile najboljše ekipe iz vseh osmih skupin ter še šest drugouvrščenih ekip z najboljšim izkupičkom.

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

KVALIFIKACIJE

1. krog (Oradea):

ROMUNIJA - SLOVENIJA

59:80 (25:18, 12:29, 9:26, 13:7)

1.890; Walker 17, Marginean 10, Gödri-Parau 9, Pavel 5, Klinin, Filip in Ursu 4, Ardelean 2; Lisec 26, Barič (7 podaj) in Evans po 15, Oblak 8, Prezelj 6, Friškovec 4, Abramovič in Trebec po 2, Seničar in Ocvirk po 1.

FINSKA - FRANCIJA

44:103 (15:29, 8:32, 17:18, 4:24)

2. krog, sreda ob 20.15 (Celje):

SLOVENIJA - FINSKA

3. krog, sobota, 10. februarja 2018:

SLOVENIJA - FRANCIJA

4. krog, sreda, 14. februarja 2018:

SLOVENIJA - ROMUNIJA

5. krog, sobota, 17. november 2018:

FINSKA - SLOVENIJA

6. krog, sreda, 21. november 2018:

FRANCIJA - SLOVENIJA

D. S.