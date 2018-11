Na prvi tekmi v Celju so Slovenke premagale Francijo z 68:62. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenske košarkarice v Francijo po prvo mesto

Francija potrebuje zmago z več kot šestimi točkami

19. november 2018 ob 18:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca si je v soboto v Helsinkih zagotovila nastop na evropskem prvenstvu 2019, v sredo pa jo čaka zadnja kvalifikacijska tekma proti Franciji. Obračun v mestecu Charleville-Mezieres bo odločal o prvem mestu v skupini.

Za ta podvig si Slovenke lahko privoščijo celo poraz z manj kot šestimi točkami razlike. Sončno nedeljo so Slovenke izkoristile za počitek, sprehod po Helsinkih in regeneracijo, s ponedeljkovim treningom pa začele priprave na derbi s Francijo v sredo.

Francoske košarkarice so v soboto z 90:61 zmagale v Romuniji. A ne glede na štiri zmage in en poraz ter drugo mesto na lestvici si poti na EP 2019 teoretično še niso zagotovile. Poleg gostiteljic Srbije in Latvije bodo na prvenstvu igrale še Češka, Rusija, Slovenija, Španija in Turčija. Preostalih devet reprezentanc bo znanih v sredo.

Vsekakor Slovenke v Franciji čaka izjemno težka naloga. Gostiteljice bodo namreč zelo motivirane. Poleg tega, da morajo nastop na evropskem prvenstvu še potrditi, imajo še vedno boleč spomin na februarsko tekmo v Celju, ki so jo Slovenke dobile z 68:62.

Grgić: V Francijo sproščeno, a ne z belo zastavo

"Glede na to, da smo si že zagotovili nastop na EP-ju, lahko to zadnjo tekmo odigramo še toliko bolj sproščeno. To pa nikakor ne pomeni, da gremo v Francijo z belo zastavo. Prav tako se zavedamo proti kako močni ekipi igramo, poleg tega pa so Francozi v svoje vrste prvič pripeljali še ameriško košarkarico. Naredili bodo vse, da nas premagajo in nam vrnejo za poraz v Celju, prav tako pa morajo z zmago še dokončno potrditi nastop ne evropskem prvenstvu," je povedal selektor Damir Grgić.

"Ekipo Francije dobro poznamo, saj smo se v zadnjem obdobju dvakrat srečali. Odigrali smo dve napeti tekmi, enkrat smo zmagali mi, enkrat oni. Imamo vse podatke, na kakšen način odigrati z njimi. Mi se bomo držali svojega sistema in poskušali z agresivno igro vzpostaviti ritem, ki bi nam mogoče dal možnost, da jih znova presenetimo," je dodal.

Ženski članski izbrani vrsti Slovenije in Francije sta odigrali štiri medsebojne dvoboje, vsaki reprezentanci pa sta pripadla dva. Še posebej zanimiva sta bila zadnja obračuna, ko je trenutna slovenska generacija na EP-ju v Pragi lani tesno izgubila, v Celju pa osvojila veliko zmago.

6. krog, sreda ob 20.45:

FRANCIJA – SLOVENIJA



Vrstni red: Slovenija 10, Francija 7, Romunija 5, Finska 5 točk.



Na evropsko prvenstvo se uvrstijo zmagovalci skupin in šest najbolje drugouvrščenih ekip iz osmih skupin.

A. G.