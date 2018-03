Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slovenski reprezentant Žiga Dimec je k zmagi Krke prispeval 21 točk. Foto: www.alesfevzer.com Tekmo smo nadzirali od samega začetka. V drugi četrtini smo nekoliko bolj pritisnili in naredili razliko, nato pa z nepopustljivo obrambo in razpoloženim napadom dosegli zmago. Mislim, da so gledalci lahko videli lepo košarkarsko predstavo. Simon Petrov, trener Krke Dodaj v

Strelsko razpoložena Krka visoko porazila Rogaško

Šenčur je slavil v Šentjurju po podaljšku

24. marec 2018 ob 21:18

Novo mesto - MMC RTV SLO

Košarkarji Krke so z visoko zmago nad Rogaško (96:78) utrdili položaj med prvimi štirimi ekipami, ki bodo napredovale v polfinale državnega prvenstva.

Novomeščani so zasluženo prišli do dveh točk, večji del naloge pa so opravili v zaključku prvega polčasa, ko so za več kot štiri minute zaprli vse dohode do svojega koša in naredili delni izid 14:1 za vodstvo s štirinajstimi točkami prednosti (50:36).

Prednost je Krka v drugem polčasu še povečala (63:42), tako je domači trener Simon Petrov ponudil priložnost vseh igralcem, med katerimi je Žiga Dimec zbral 21 točk, Dalibor Đapa 16, najvišji statistični indeks pa je imel Marko Jošilo za 14 točk, 9 skokov in 5 podaj (24).

Košarkarji Krke so imeli odličen strelski večer - zadeli so 12 trojk iz 24 poskusov ter imeli 70-odstotni met za dve točki (21:30). Pri Rogaški je Miha Fon dosegel 15 točk, Mitja Nikolić pa 14.

27 točk in 18 skokov Pavića

Veliko zanimivejša je bila tekma med Šentjurjem in Šenčurjem. V zadnjem napadu je Marcus Samuel Williams zgrešil trojko za zmago gostiteljev, odločal je podaljšek. V tem so gostje hitro povedli (81:89), v zadnji minuti pa so zgrešili pet prostih metov in Šentjurju so ponudili priložnost za izenačenje (87:90). V zadnjem napadu sta Miloš Pešič (26 točk, 6 podaj, 4 skoki, indeks 30) in Marko Popadić (19 točk, 7 podaj) poskusila s trojkami, vendar nista bila dovolj natančna za nov podaljšek.

Junaka pri Šenčurju pa sta bila dva, Smiljan Pavić, ki je dosegel 27 točk (met 10:17) in ujel kar 18 odbitih žog (indeks 38), ter Jan Rebec, ki je zadel pet trojk in s 25 doseženimi točkami postavil osebni rekord v Ligi Nova KBM.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 4. krog



KRKA - ROGAŠKA

96:78 (25:22, 25:14, 26:20, 20:22)

Dimec 21, Đapa 16, Jošilo 14 (9 skokov), Bratož 10; Fon 15, Nikolić 14, Davis 13.



ŠENTJUR - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA

87:90 (20:24, 23:15, 18:15, 16:23)

* - po podaljšku

Pešić 26 (8/11 za dve, 2/5 za tri), Popadič 19, Bolčina 13 (11 skokov); Pavić 27 (10/17 za dve) in 18 skokov, Rebec 25 (5/5 za dve, 5/9 za tri), Koljević 11.



Nedelja ob 18.00:

SIXT PRIMORSKA - ILIRIJA



Ponedeljek ob 19.00:

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

Liga za prvaka: KRKA 4 3 1 7 PETROL OLIMPIJA 3 3 0 6 ROGAŠKA 4 2 2 6 ŠENČUR 4 2 2 6 SIXT PRIMORSKA 3 2 1 5 ŠENTJUR 4 1 3 5 ILIRIJA 3 1 2 4 HELIOS SUNS 3 0 3 3

LIGA ZA OBSTANEK, 4. krog



Torek:

TERME OLIMIA PODČETRTEK - ZLATOROG



Sreda:

HOPSI POLZELA - LTH CASTINGS

CELJE - MESARIJA PRUNK SEŽANA

Liga za obstanek: ZLATOROG 3 3 0 6 HOPSI POLZELA 3 3 0 6 TERME OLIMIA PODČETRTEK 3 2 1 5 MESARIJA PRUNK SEŽANA 3 1 2 4 LTH CASTINGS 3 0 3 3 CELJE 3 0 3 3

D. S.