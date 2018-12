Kvalifikacije za SP: Slovenija - Latvija 70:75 (35')

Trifunovićeva vrsta ostala tudi brez Dimca

2. december 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca za konec petega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki je za evropske prvake že izgubljeno, gosti Latvijo.

Vrsta Rada Trifunovića je na devetih kvalifikacijskih tekmah izgubila kar sedem srečanj. Niz porazov zdaj traja že šest tekem. Za piko na i slabim rezultatom so se v četrtek s Slovenijo v Zaporožju poigrali še Ukrajinci, ki so slavili s kar 28 točkami razlike. Po visokem porazu in novem igranju z ogledom je izbrana vrsta ostala še brez edinega centra Žige Dimca, ki se je moral pridružiti novemu klubu, litovskemu Lietkabelisu, prvič je tako v ekipi mladi Miha Škedelj. Slovenija je trdno prikovana na zadnje mesto v skupini, do konca kvalifikacij za odhod na Kitajsko pa bo še eno okno, ki bo februarja. Tedaj bodo evropski prvaki gostovali v Carigradu, v Slovenijo pa prihaja Ukrajina.

Spodbudno je Slovenija s peterko Matic Rebec, Gregor Hrovat, Vlatko Čančar, Edo Murić in Jan Kosi začela tekmo. Po sicer uvodni izgubljeni žogi je nato dve trojki zapored zadel Rebec, ko je Čančar ukradel žogo in je nad njim Bertans napravil nešportno osebno napako, pa so gostitelji povedli z 10:5. Toda Bertans je sam poskrbel, da je bil izid kmalu poravnan. Podobno je bilo tudi, ko je Slovenijo po nekaj zaporednih uspešnih akcijah Murića povedla s 16:12 in je sledila latvijska minuta odmora, so gostje ekspresno povedli s 16:17. Vendar pa je zaključek četrtine pripadel Sloveniji, ki jo je ob izteku prvih desetih minut v vodstvo z 22:20 s prostima metoma popeljal Rebec.

Z nizom 5:0 so evropski prvaki odprli drugo četrtino. Za 27:20 je v 12. minuti napad s prodorom uspešno zaključil Mesiček. Dve minuti kasneje je razlika celo narasla na deset. Tri minute in pol Slovenija ni dosegla točk, česar pa Latvija ni izkoristila. Baltski košarkarji so veliko poskušali izza črte, kar je zanje značilno, a jim met ni stekel (Latvija za tri 6/24, Slovenija 6/9), obenem pa niso znali izkoristiti prednosti pod obročem (skok 23:16). Slovenija je drugo četrtino zaključila s tremi zaporednimi trojkami, eno je dal Murić, dve pa Rebec in domača prednost je po polovici tekme znašala visokih 17. Latvija je v tem delu igre dosegla le devet točk.

Bertans je po izgubljeni žogi Rebca polčas odprl s košem, po osebni napadi pa je zadel še dodatni prosti met. Sledila je osebna napaka izkušenega Blumsa nad Hrovatom, po kateri se je vseh deset košarkarjev na parketu začelo prerivati. Na igrišče je stekel celo slovenski selektor, epilog petelinjenja pa po ena nešportna osebna napada na vsaki strani. Rebec je s tremi prodori, ko je enkrat sam zaključil, dvakrat pa asistiral Kosiju in Hrovatu, poskrbel, da je po polovici četrtine Slovenija znova vodila za 15. Latvija se je, potem ko je vmes zadela tri trojke, deset sekund pred koncem tretje četrtine pa je bil Bertans natačen s tretje četrtne, povsem približala (62:58). V tretji četrtini so gostje dali kar 29 točk.

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I

4. krog, nedelja ob 17.00:

SLOVENIJA - LATVIJA

-:- (22:20, 24:9, 16:29, -:-)

Ob 18.00:

ŠPANIJA - UKRAJINA

Ob 19.00:

ČRNA GORA - TURČIJA

Lestvica: TURČIJA 9 7 2 +71 16 ŠPANIJA 9 7 2 +54 16 ČRNA GORA 9 5 4 +16 14 -------------------------------------- LATVIJA 9 5 4 +23 14 UKRAJINA 9 5 4 +23 14 SLOVENIJA 9 2 7 -56 11 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Tilen Jamnik